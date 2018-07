publié le 28/08/2017 à 12:26

En un été, le PSG version Qatar aura fait exploser tous les records en matière de transferts. Non content d'avoir chipé le Brésilien Neymar (25 ans) au FC Barcelone pour 222 millions d'euros, plus de deux fois plus du précédent record établi par Manchester United avec la signature du Français Paul Pogba (24 ans), le club de la capitale française va s'offrir Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. La jeune pépite de l'AS Monaco et de l'équipe de France (18 ans) doit passer sa visite médicale et signer son contrat lundi 28 août, avant de rejoindre les Bleus à Clairefontaine.



Peu de clubs sont en mesure de réaliser le transfert le plus cher de l'histoire. Mais jamais l'un d'entre eux n'avait réalisé les deux plus importants le même été. Paris le fait en attirant la pépite de Bondy avec une astuce : un prêt d'un an avec une option d'achat de 180 millions d'euros l'été prochain, qui doit permettre un paiement différé. Cette solution permet dans l'esprit du PSG de moins s'exposer à des sanctions dans le cadre du fair-play financier (FPF) de l'UEFA. qui oblige tous les clubs européens à équilibrer chaque saison leurs recettes et leurs dépenses. Seule petite marge de manœuvre autorisée : un déficit de 30 millions d'euros sur une période de trois ans.

Étalement des dépenses

En cas d'infraction au FPF, les sanctions peuvent aller du simple blâme à l'exclusion des compétitions. En 2014, le PSG, comme Manchester City, avait d'ailleurs été sanctionné dans ce cadre, avec fortes amendes, limitation des dépenses pour les mercato à venir et nombre restreint de joueurs inscrits en Ligue des champions. La sanction a été levée depuis. Cette fois, le club de Nasser Al-Khelaïfi va-t-il pouvoir rester dans les clous ? Réponse dans un peu plus d'un an, en octobre 2018, quand les comptes de la saison en cours seront bouclés et épluchés.



D'ici là le PSG va agir sur deux leviers. D'abord, l'étalement des dépenses. Quand Paris achète Neymar 222 millions d'euros, la somme est amortie sur cinq ans, la durée du contrat. Pour Kylian Mbappé, les 180 millions de transfert ne seront donc comptabilisés qu'à partir de l'année suivante ; dans le même temps, Monaco enregistrera la somme dans la colonne crédit dans son prochain exercice comptable, ce qui l'arrange après les 186 millions déjà récoltés cet été.

Anticipation des recettes, vente de joueurs

Deuxième levier : l'anticipation des recettes. Le PSG compte engranger beaucoup d'argent avec les ventes de maillots, les revenus du sponsoring (un nouveau contrat record est à l'étude avec Nike). Il y a aussi les droits de diffusion à la télévision. La Ligue de football professionnelle devrait lancer son appel d'offre pour le championnat de France dans les mois à venir. Les chiffres, là encore, vont s'envoler et le PSG sera le premier à en profiter.



Enfin, Paris a encore quatre jours, jusqu'au jeudi 31 août à minuit, pour alléger sa masse salariale. Cinq joueurs pourraient partir : l'Allemand Julian Draxler (Borussia Dortmund ?), l'Ivoirien Serge Aurier (Tottenham ?), le Français Hatem Ben Arfa (Turquie ?), l'Argentin Angel Di Maria (FC Barcelone ?) et le Polonais Grzegorz Krychowiak (Leicester ?).