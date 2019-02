publié le 05/02/2019 à 15:10

La lente dégringolade de l'OM, 10e de Ligue 1 après une nouvelle défaite à Reims (2-1), va-t-elle se poursuivre dans le silence d'un deuxième match à huis clos cette saison ? Trois jours après leur revers en Champagne, le 15e de la saison toutes compétitions confondues, les hommes de Rudi Garcia disputent un match en retard de la 18e journée face aux Girondins de Bordeaux (12es), mardi 5 février (19h).



Comme face à Francfort en Europa League en septembre, le stade Vélodrome va sonner bien creux. Marseille a été sanctionné par la Ligue après le jet d'un pétard contre Lille le 25 janvier. Il ne manquera pas que les supporters : Marseille va aussi devoir faire sans les cadres Dimitri Payet (blessé à un genou), Florian Thauvin (suspendu) et Luiz Gustavo (malade).

Adil Rami, toujours indisponible (cuisse), ne peut pas non plus voler au secours de la 14e défense de L1, avec 33 buts encaissés. Il n'y aura pas non plus Mario Balotelli en pointe. L'attaquant italien, recruté lors du mercato hivernal et buteur dès sa première apparition face à Lille, n'est pas qualifié pour ce match qui devait initialement se jouer à la mi-décembre lorsque qu'il appartenait encore à Nice.

Plus c'est dur, plus je suis motivé Rudi Garcia Partager la citation





En revanche, il y aura bien Rudi Garcia, entraîneur qui résiste à une terrible spirale négative : une seule victoire en 12 matches toutes compétitions confondues depuis fin novembre. "Plus c'est dur, plus je suis motivé", assure pourtant le coach de 54 ans, se disant "déçu que le travail ne porte pas ses fruits. Le reste est de la littérature, moi je donne le meilleur de moi-même, et je n'ai pas fini encore de le donner".



Sur le classement de la 15e à la 23e journée, l'OM est 18e avec six points pris en huit matches. Désireux de s'affranchir des mauvaises habitudes du monde du football, prompt à faire sauter le fusible entraîneur quand ça ne marche pas, le président Jacques-Henri Eyraud garde pour l'instant Garcia, qu'il a prolongé jusqu'en 2021 avec tout son staff. Jusqu'à quand ?

OM-Bordeaux : les équipes probables

Marseille : Mandanda (cap) - Sarr, Sakai, Rolando, Kamara, Amavi - Lopez, Sanson, Ocampos - Radonjic, Njie



Bordeaux : Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Sabaly - Otavio, Plasil - Kalu, Sankharé, Kamano - Briand