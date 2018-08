publié le 13/05/2018 à 08:30

L'Olympique de Marseille va-t-il ajouter une deuxième ligne à son palmarès européen ? Si le club marseillais ne cesse de progresser dans l'opinion des Français, la grande majorité ne croit guère à une victoire française en finale de l'Europa League, où les hommes de Rudi Garcia devront se défaire de l'Atlético de Madrid mercredi 16 mai.



Face au club madrilène, les espoirs sont minces alors que Diego Simeone et ses joueurs ont échoué à deux reprises en finale de la Ligue des champions ces dernières années (2014, 2016). Un adversaire coriace et surtout régulier sur la scène européenne. Face à ce constat, seulement 34% des Français, et 42% des amateurs de football, pronostiquent une victoire de l'OM en finale, qui se jouera au Groupama Stadium, l'antre de l'ennemi lyonnais.

À l'inverse, 63% des Français voient l'Atlético de Madrid comme le grand favori de cette ultime confrontation. Un chiffre qui descend à 58% chez les amateurs de football.

Finale OM Crédit : Capture d'écran / Odoxa / RTL

Les Français ont une bonne opinion de l'OM

Grâce à ce parcours européen et la bataille entreprise en Ligue 1, l'Olympique de Marseille continue sa belle progression dans l'opinion générale. Ainsi 70% des amateurs du ballon rond ont une bonne opinion du club Ciel et Blanc, contre seulement 53% en janvier 2017. Une forte hausse également d'actualité chez l'ensemble des Français.



Malgré tout, les Phocéens arrivent derrière le Paris Saint-Germain d'un point de vue résultat alors que 56% des personnes interrogées estiment que les coéquipiers de d'Edinson Cavani, vainqueur de la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ont réalisé une meilleure saison.

Opinion OM Crédit : Capture d'écran / Odoxa / RTL

Payet et Thauvin plébiscités en Bleu

À un mois du début de la prochaine Coupe du monde, ces performances attirent forcément l’œil. Si Didier Deschamps doit annoncer sa liste des 23 Français retenus pour disputer le Mondial le vendredi 18 mai, certains noms reviennent avec insistance.



C'est le cas de Dimitri Payet, le meneur de jeu et capitaine marseillais. 65% des Français et 83% des amateurs de football veulent le voir en Bleu au mois de juin prochain en Russie. Même constat pour Florian Thauvin, éblouissant depuis le début de la saison, qui obtient respectivement 51% et 64% d'avis favorables. Pourtant, ces deux joueurs doivent faire face à une féroce concurrence aux postes offensifs où postulent également Antoine, Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Nabil Fékir, Olivier Giroud, Alexandre Lacazette et Kingsley Coman notamment.



Derrière les noms de Steve Mandanda, habituel deuxième gardien en équipe de France, et Adil Rami, qui pourrait profiter de la blessure de Laurent Koscielny, sont également cités. Enfin les latéraux Jordan Amavi et Bouna Sarr sont plébiscités, dans une moindre mesure, par certains Français.



OM CDM Crédit : Capture d'écran / Odoxa / RTL