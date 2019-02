Manchester-PSG : Robert Pirès pronostique une victoire 3-1 des Anglais

publié le 12/02/2019 à 16:09

Favori aux yeux de la grande majorité des observateurs au moment du tirage au sort, en décembre dernier, le PSG ne l'est plus deux mois plus tard à l'heure de se rendre à Old Trafford pour défier Manchester United en 8e der finale aller de Ligue des champions. Tandis que le club anglais a changé d'entraîneur et enchaîné 11 matches sans défaite, Paris a perdu deux joueurs majeurs, Neymar puis Edinson Cavani.



Invité à livrer son pronostic pour cette manche aller (21h), mardi 12 février à la mi-journée, Robert Pirès ne se montre pas optimiste pour l'équipe de Thomas Tuchel. "Avec les blessures de joueurs importants, ça va être très compliqué. Je vais dire une victoire de Man. United 3-1".

Cela dit, le Champion du Monde 1998, aujourd'hui âgé de 45 ans, a "confiance envers les joueurs du PSG" pour renverser la situation au retour si d'aventure son résultat s'avère le bon. "Pour la qualif', on en reparlera mais sur le match de ce soir je vois plus les Anglais", qui sont "dans une très très bonne spirale".