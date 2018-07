publié le 28/01/2017 à 19:21

Les supporters lyonnais ne sont pas habitués à ce genre de sorties polémiques. Lors de la 22e journée face à Lille, le virage nord du parc OL a déployé deux banderoles sexistes et misogynes. Sur la première, le logo d'une femme est représentée avec le mot "cuisine" écrit juste en dessus. Une flèche indique dès lors la direction. Une affiche qui prend une ampleur encore plus grande quand ces mêmes supporters ont affiché un logo masculin avec le mot "stade" inscrit dessus. La flèche, orientée vers le bas, montre bel et bien la direction des tribunes.



Des banderoles, filmées par les caméras de Canal+ en première période, qui ont rapidement été relayées sur le réseau social Twitter. Même les comptes relayant les informations de l'Olympique Lyonnais ont dénoncé ces propos : "On a connu le virage nord plus inspiré". Le groupe de supporters lillois, Dogues Lillois ayant eux défini ces personnes comme de "sales supporters".



À l'image de leurs supporters, les Lyonnais n'ont guère été inspirés face à Lille. Après une grosse performance contre Marseille, l'OL est une nouvelle fois apparu sur courant alternatif et a concédé une nouvelle défaite cette saison, la troisième à domicile (1-2). Une contre-performance pour les joueurs de Bruno Génésio qui pointent à sept longueurs du PSG, 3e, et à onze de Monaco, leader du championnat. Ces derniers s'affrontent dimanche 29 janvier à 21h au Parc des Princes.