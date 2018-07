publié le 27/06/2016 à 06:57

La défaite de trop pour Lionel Messi. À 29 ans, la superstar du football argentin et mondial a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la défaite en finale de la Copa America 2016. Battue par le Chili, qui réalise ainsi le doublé après sa victoire en 2015, l'Argentine court toujours après un titre depuis 23 ans, malgré 16 tournois disputés et 7 finales jouées.



Un constat amer pour Lionel Messi qui ne cesse d'enchaîner les trophées avec le FC Barcelone. S'il a tout gagné avec le club catalan, le génie argentin n'a jamais réussi à porter la Albiceleste au sommet du football international malgré quatre finales perdues. "La sélection, c'est fini pour moi, c'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite", a-t-il expliqué en référence aux défaites en finales du Mondial 2014, des Copa America 2015 et 2016.

"C'est un moment dur pour moi et pour toute l'équipe, c'est très difficile (...) j'aurais tellement voulu ramener un titre de champion en Argentine, je m'en vais sans y être parvenu", a expliqué l'attaquant vedette du FC Barcelone devant les journalistes. "J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ce n'est pas pour moi, on a encore perdu une finale, cela me fait très mal de perdre, en plus aux tirs au but, ma décision est prise", a-t-il poursuivi. Âgé de 29 ans, Lionel Messi a tout remporté avec son club, le Barça, mais n'a pas réussi à offrir un trophée à l'Argentine, dont le dernier titre remonte à 1993.