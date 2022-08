Ligue Europa Conférence : Nice qualifié pour la phase de groupe après sa victoire face au Maccabi Tel-Aviv

La qualification a été longue à se dessiner mais elle fait du bien pour l’OGC Nice. Ce jeudi soir, l’équipe entraînée par Lucien Favre a battu le Maccabi Tel-Aviv (2-0) après prolongation lors des barrages retour de Ligue Europa Conférence, et s'est ainsi qualifiée pour la phase de groupe de la compétition.

Défaits en Israël lors du match aller (1-0), les coéquipiers d’Andy Delort sont rapidement revenus à égalité en marquant par l’intermédiaire d’Alexis Claude-Maurice (25e). Mais le second but a été dur à aller chercher. Durant cette rencontre, les locaux ont beaucoup tenté mais ont fait preuve d’un manque cruel de réalisme en cadrant seulement huit frappes sur 25 tentées. Pressants et dominateurs, les Aiglons n’ont pas réussi à assurer leur qualification lors du temps réglementaire et ont donc été poussés en prolongation par une valeureuse équipe israélienne.

Mais lors des prolongations, rien n'a plus été pareil : Gouiri s'est fait exclure pour un deuxième carton jaune (100e) et les choses se compliquaient pour Nice. C’était sans compter sur le jeune Alexis Beka Beka. Rentré en jeu à quinze minutes de la fin, le milieu de terrain a délivré tout un stade sur l’un de ses premiers ballons, en marquant d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée. Nice est donc qualifié pour la phase de groupes de la compétition et voudra sans aucun doute faire bonne figure dans cette coupe européenne.

