publié le 30/08/2018 à 08:00

Remplacer les matches amicaux parfois sans intérêt par des oppositions plus relevées et avec un enjeu. C'est pour cela que l'UEFA a créé la Ligue des nations, une compétition qui débutera le 6 septembre pour l'équipe de France. Les Bleus affronteront l'Allemagne à Munich, avant de recevoir les Pays-Bas au Stade de France.



Les matches retours auront lieu le 16 octobre (France-Allemagne) puis le 16 novembre (Pays-Bas - France). La compétition concerne 55 pays de la confédération européenne, répartis dans quatre ligues par niveau (A, B, C et D), chacune étant divisées en quatre groupes de trois ou quatre équipes.

Une usine à gaz. La France, première nation mondiale depuis son titre mondiale et 4e au moment du tirage au sort, jouera dans la Ligue A. Si elle termine à la première place, elle disputera un tournoi final du 5 au 9 juin 2019 avec les autres vainqueurs de groupe de cette Ligue A.

Au programme, demi-finales, match pour la 3e place et finale. Mais en cas de dernière place dans le groupe, les Bleus seraient reversés dans la Ligue B après l'Euro 2020.

Maintien des éliminatoire pour l'Euro 2020

Ce 16e championnat d'Europe des Nations est prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 stades à travers le continent dans un peu moins de deux ans. Attention, cette Ligue des nations ne remplace pas les traditionnels éliminatoires pour y participer. Elle attribuera toutefois quatre des 24 billets en jeu.



Il y aura donc une phase de qualification parallèle pour la France du 21 mars 2019 au 19 novembre 2019, après les matches contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les adversaires (cinq ou six) seront connus le 2 décembre 2018. Les deux premiers de chacun des 10 groupes disputeront le prochain Euro.

Rattrapage via des barrages

Difficile à suivre, et ça se complique. Comment seront attribués les quatre derniers billets pour l'Euro 2020, via la Ligue des nations ? Les premières équipes de chaque groupe dans les Ligues A, B, C et D (au nombre de 16) qui ne seront pas qualifiées par la voie normale participeront à des barrages en mars 2020.



Si elles sont déjà qualifiées, la place de barragiste reviendra aux équipes suivantes. Chaque Ligue attribuera un billet, après un tournoi à quatre sous la forme demi-finales/finale. Autrement dit, la Ligue des nations offre la possibilité à des nations qui se sont ratés lors des éliminatoires ou qui sont moins fortes se qualifier pour l'Euro.

Le programme des Bleus lors de la Ligue des nations :

6 septembre 2018 : Allemagne - France

9 septembre : France - Pays-Bas

11, 12 ou 13 octobre : match amical à déterminer

16 octobre : France - Allemagne

16 novembre : Pays-Bas - France

18 ou 19 novembre : match amical à déterminer

La composition des 16 groupes :

Ligue A :

Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie



Ligue B :

Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie

Groupe 3 : Autriche, Bosnie, Irlande du Nord

Groupe 4 : Pays de Galles, République d'Irlande, Danemark



Ligue C :

Groupe 1 : Écossse, Albanie, Israël

Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie



Ligue D :

Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin

Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar



Calendrier :

Journée 1 : 6-8 septembre 2018

Journée 2 : 9-11 septembre 2018

Journée 3 : 11-13 octobre 2018

Journée 4 : 14-16 octobre 2018

Journée 5 : 15-17 novembre 2018

Journée 6 : 18-20 novembre 2018



Tournoi final réservé aux vainqueurs de groupe de la Ligue A : 5-9 juin 2019



Barrages pour l'Euro 2020, issus de la Ligue des nations, parmi les équipes non qualifiées directement : 26-31 mars 2020