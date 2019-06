Ligue des Nations : dates, diffusion, format... Tout sur le "final four"

et AFP

publié le 05/06/2019 à 09:15

Nouvelle venue sur la planète football en 2018, la Ligue des Nations était au départ un mini-championnat avec quatre divisions opposant, dans chacune d'elles, des nations européennes de niveau équivalent. La première édition s'achève en cette première semaine de juin avec une phase finale, "final four" en anglais. Elle réunit en effet les quatre nations victorieuses de leur poule dans la Ligue A : le Portugal, les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse, en lice pour un trophée honorifique.



La première demi-finale oppose le Portugal à la Suisse mercredi 5 juin (20h45). Elle est diffusée sur W9. Le lendemain, le match entre les Pays-Bas et l'Angleterre sera à suivre sur TFX, toujours à partir de 20h45. La chaîne du groupe TF1 disputera aussi la finale, dimanche 9 juin (20h45), celle du groupe M6 le match pour la 3e place.

En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il y aura une prolongation, puis éventuellement une séance de tirs au but. Côté arbitrage, ce n'est pas l'assistance vidéo (VAR) qui a été retenue mais la technologie sur la ligne de but, qui valide ou non, une réalisation.

À Porto et Guimaraes

Cette phase finale se déroule intégralement au Portugal, sorti vainqueur d'un groupe où figuraient aussi l'Italie et la Pologne, les deux autres candidats à l'organisation de cette phase finale.



Ont été choisies comme villes-hôte Porto et son stade du Dragon (50.000 places), ainsi que Guimaraes et son stade Afonso-Henriques (30.000 places). Les deux enceintes sont distantes d'une cinquantaine de kilomètres.

Le programme complet

Demi-finales :

Mercredi 5 juin (20h45) : Portugal - Suisse à Porto

Jeudi 6 juin (20h45) : Pays-Bas - Angleterre à Guimaraes



Match pour la 3e place :

Dimanche 9 juin (15h00) à Guimaraes



Finale :

Dimanche 9 juin (20h45) à Porto

Alléchantes primes financières

Le vainqueur se voit remettre un trophée en argent de 71 centimètres. D'alléchantes primes financières sont également prévues pour les quatre participants à la phase finale : 10,5 millions d'euros pour le vainqueur, 9 millions pour le finaliste, 8 millions pour le troisième et 7 millions pour le quatrième. Ces chiffres incluent les 4,5 millions d'euros déjà reçus par les quatre nations pour avoir remporté leur poule.

Le trophée de la Ligue des nations Crédit : Philippe DESMAZES / AFP

Pas de billet pour l'Euro 2020

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vainqueur de la Ligue des Nations n'est pas automatiquement qualifié pour le Championnat d'Europe 2020. En revanche, s'il ne se qualifie pas via les éliminatoires classiques, il aura droit à un rattrapage en mars 2020.