publié le 30/10/2017 à 04:30

Sera-ce enfin la bonne année pour le PSG ? Depuis la reprise en main du club par le Qatar, les Parisiens n'ont jamais réussi à dépasser les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football, la Ligue des Champions. Les arrivées successives, cet été, du Brésilien Neymar et du jeune prodige français Kylian Mbappé, permettent cependant au Paris Saint-Germain de pouvoir enfin "rêver plus grand".



Le public français en semble persuadé et place pour la première fois le PSG en tête de ses pronostics pour la victoire finale, en mai prochain. Alors qu'à la même époque l'an passé, c'est le FC Barcelone et le Real Madrid qui faisaient figure de favoris dans cette compétition, devant le club de la capitale, les trois mêmes équipes se retrouvent cette fois-ci dans un ordre différent. Pour 32% des Français, le PSG va soulever la "coupe aux grande oreilles", alors qu'ils sont 19% à voir le Real Madrid triompher pour la troisième fois consécutive, et 14% à s'attendre à un sacre du Barça.

Sondage Odoxa pour RTL et L'Équipe - 30/10/17

Le Real vise un troisième sacre consécutif

À l'échelle européenne, le sondage Odoxa pour RTL et L'Équipe donne cependant toujours un avantage au Real Madrid, double tenant du titre. Plus d'un Européen sur quatre (26%), voit les joueurs de Zinedine Zidane s'imposer. 14% d'entre eux estiment que le Barça a le plus de chances de triompher, contre 13% pour le PSG. Les Parisiens devancent des géants du football européen comme le Bayern Munich (8%), Manchester United (6%) et Manchester City (3%), pourtant impressionnant depuis le début de la saison.

Sondage Odoxa pour RTL et L'Équipe - 30/10/17