Cette semaine, le baromètre sport Odoxa pour RTL et Winamax concerne le choc de la 22e journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco au Parc des Princes (20h45). Et le sondage révèle que l'AS Monaco jouit d'une meilleure opinion que le club de la capitale, que ce soit auprès des Français ou auprès des amateurs de football. Le jeu très séduisant, développé par le club du Rocher depuis le début de la saison, y est peut-être pour quelques chose. Monaco possède la meilleure attaque d'Europe avec 64 buts.



Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.012 personnes (toutes âgées de plus de 18 ans) dont 427 amateurs, interrogées sur Internet. Seuls 32% des Français préfèrent le PSG à Monaco. Il sont 29% à penser que les hommes d'Unai Emery méritent de soulever le trophée du championnat de France de Ligue 1. 65% assurent que le club présidé par Dmitri Rybolovlev mériterait de finir la saison au sommet de la Ligue 1. Monaco récolte cinq points supplémentaires chez les amateurs de football sur la même question.

Un choc équilibré pour les Français sondés

L'affrontement entre les deux clubs en clôture du week-end de Ligue 1 attire les attentes et les regards. Le match se joue au Parc des Princes et cela devrait compter dans le résultat final. En tout cas, les Français et les amateurs de football interrogés voient le PSG s'imposer.

45% des fans de football imaginent une victoire de Paris contre 32% pour l'ASM. Plus généralement, les Français sont très partagés sur le score final : 35% pensent que les locaux vont l'emporter, 37% ont voté pour le match nul et 25% pour une victoire des partenaires de Falcao.

