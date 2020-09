Les délires de "On refait le match" du dimanche 27 septembre 2020

publié le 27/09/2020 à 08:30

Écoutez ou réécoutez Les délires de "On refait le match" du dimanche 20 septembre 2020 avec Christian Ollivier. Tous les dimanche dans le journal de 8h, retour avec Christian Ollivier sur LE moment fort de l'émission "On refait le match" de la veille. Du débat, de la polémique, de la folie et de l’information.