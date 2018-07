Les champions du monde 2018 ne repartent pas avec la vraie coupe

publié le 16/07/2018 à 14:20

Ils ont décroché la deuxième étoile. Les Bleus ont remporté la Coupe du Monde en Russie le 15 juillet 2018, face à la Croatie (4-2). Ils ont eu l'immense joie de soulever le trophée en or, leurs 23 noms ont été gravés sur la mythique statuette dorée. Mais ils ne pourront pas la rapporter à la maison. C'est en fait une copie en plaqué or qui est donnée aux vainqueurs.



L'originale, 18 carats et incrustée de pierres semi-précieuses, 36,8 centimètres, 6,175 kilos, restera entre les mains de la Fifa. Depuis que le trophée a été volée au Brésil pendant une exposition en 1983 que la règle a changé. Elle n'a jamais été retrouvée. Avant cette date, un pays trois fois vainqueurs pouvait la garder, mais depuis l'incident, ce n'est plus le cas.

Ainsi, si les Bleus parviennent à poursuivre le rêve et à décrocher une troisième étoile au Qatar, ils ne pourront pas garder la récompense réalisée par l’artiste italien Silvio Gazzaniga.

Cette coupe en plaqué or a certes, moins de valeur matérielle, mais conserve toute la symbolique de la victoire.