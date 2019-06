publié le 19/06/2019 à 22:41

Agnès Callamard a réclamé ce mercredi 19 juin une enquête internationale sur la responsabilité du prince héritier saoudien dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et demande à ce que des sanctions soient prises à son encontre.

La rapporteure spéciale des Nations unies, qui a enquêté pendant six mois, tient l'Arabie saoudite pour "responsable" de l'"exécution extrajudiciaire" du journaliste et critique du pouvoir saoudien, mort brutalement en octobre à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul.

Dans son rapport final transmis mercredi aux médias, elle affirme avoir des "éléments de preuves crédibles, justifiant une enquête supplémentaire sur la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris celle du prince héritier" Mohammed ben Salmane, surnommé MBS.

Ryad, par la voix du numéro deux de la diplomatie saoudienne, a affirmé que ce rapport, qui comme tous les autres experts indépendants de l'ONU ne s'exprime pas au nom des Nations unies, est "sans fondement". La Turquie, elle, a immédiatement "appuyé avec force" ses recommandations.

Politique - Pour la première fois, un ancien président va être jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy a pourtant utilisé tous les recours possibles pour échapper à ce renvoi en correctionnelle. Mais en vain : la justice vient de balayer ses dernières défenses. Il y aura donc un procès des écoutes.

Éducation - Selon un rapport de l'OCDE, nous sommes les champions d'Europe du chahut en classe. Un chiffre est d'ailleurs édifiant : les collégiens perdent en moyenne 7 jours et demi de cours par an à cause d'incidents divers et variés.

Sécurité routière - Le téléphone au volant, un vrai fléau. Si l'alcool et la vitesse restent les deux principales causes d'accident, 70% des conducteurs avouent qu'ils utilisent leur téléphone portable pendant qu'ils roulent, selon le quinzième baromètre AXA.