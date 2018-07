publié le 11/07/2018 à 14:33

Les Bleus sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde de football, après avoir battu en demi-finale la Belgique par le plus petit des scores. Et au lendemain de la soirée de liesse populaire qu'ils ont provoqués, les joueurs de Didier Deschamps basculent déjà dans la préparation de l'ultime chapitre de leur aventure.



La journée du mercredi 11 juillet a commencé par un moment passé en famille, pour ceux dont les proches sont venus à Saint-Pétersbourg. Femmes, compagnes et enfants ont pu changer les idées des joueurs, qui quitteront dans la journée l'ancienne capitale de l'empire russe pour rejoindre Moscou, et ensuite leur camp de base à Istra.

Pas de conférence de presse, pas d'entraînement pour les remplacement. Ce sera un jour de récupération physique mais aussi mentale, afin de savourer la qualification avant de plonger sur la préparation du rendez-vous de toute une vie. En arrière plan, les Bleus auront un objectif, effacer la défaite de la finale perdue à l'Euro 2016.

