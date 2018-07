Le 11 des meilleurs Français alignés par Arsène Wenger en 20 ans à Arsenal

publié le 30/09/2016 à 13:26

Arsène Wenger fête ses 20 ans à la tête du club londonien d'Arsenal. Arrivé le 1er octobre 1996 en provenance de Nagoya, au Japon, le champion de France 1988 avec l'AS Monaco a vite choisi de s'entourer de quelques compatriotes afin de donner un style plus continental au "boring Arsenal" ("l'ennuyeux Arsenal), pourtant vainqueur de la Coupe des coupes en 1994 et champion d'Angleterre en 1991. Très vite, l'inconnu Arsène que la presse a accueilli avec un "Arsène who ?" ("Arsène qui ?") à son arrivée, deviendra Mister Wenger.





Durant les 20 ans du règne en cours, l'Alsacien aura fait confiance et aura su dénicher de jeunes joueurs tricolores ou à d'autres plus confirmés et ce à tous les postes, sauf un. C'est pour cela que le poste de gardien de ce 11 de rêve est occupé par un joueur qui n'aura disputé aucun match en une saison chez les Gunners. Guillaume Warmuz, légende du RC Lens, n'a pas disputé une minute de jeu.

Koscielny le roc, Vieira l'éternel capitaine, Grimandi l'élève

En défense, c'est une toute autre chose. Bacary Sagna, venu d'Auxerre, a disputé 284 matches sur le côté droit d'Arsenal. À gauche, Gaël Clichy est arrivé à 18 ans et a connu 7 saisons au haut niveau et 264 matches sous Wenger. La charnière centrale est, elle, formée de William Gallas (142 matches en 4 saisons) et Laurent Koscielny, ce dernier étant toujours le roc du "back four" londonien (248 matches). Devant cette arrière-garde de très haute facture, le milieu est d'un niveau brillant.

Gilles Grimandi n'est certes pas le joueur le plus connu mais il est un véritable apôtre de la philosophie d'Arsène Wenger. Arrivé dès 1997, il restera au club jusqu'en 2002 (169 rencontres). Arsène Wenger a une confiance total en lui au point de lui confier les rênes du recrutement et de la supervision des talents en France. Il est toujours recruteur pour le club. L'autre symbole d'Arsenal reste le capitaine des années fastes, Patrick Vieira. Avec 406 matches dans le cœur du jeu des Gunners, Vieira est devenu une légende et le capitaine de l'équipe invaincue lors de la saison 2003-2004. Une chanson lui a vite été dédiée par les fans du club. À ses côtés en 1998 pour le doublé, Emmanuel Petit a été l'un des cadres des premières années Wenger (119 matches).

Thierry Henry, le fils spirituel devenu légende

La révolution Wenger est intervenu dans le jeu offensif qu'il a prôné, au sortir des années d'ennui malgré les succès sous George Graham. S'il a lancé la carrière de Nicolas Anelka, Wenger a surtout fait de l'ancien ailier monégasque Thierry Henry un avant-centre et une machine à but. Arrivé à 22 ans, il est reparti du club en légende absolu et un record de buts marqués sous le maillot londonien (228). Il laisse derrière lui les plus belles années du club et une statut à son effigie.



À ses côtés dans ce onze, les distributeurs de caviars sont Robert Pires et Sylvain Wiltord, deux joueurs venus chercher une dimension mondiale à Arsenal. Le premier est arrivée de l'Olympique de Marseille avec du talent mais un manque d'impact. Il deviendra l'un des meilleurs milieux offensifs du monde à sa grande époque et disputera 284 matches avec les Gunners. Quant à Sylvain Wiltord, il a été tantôt joker de luxe et souvent un attaquant puissant parfait lieutenant de Henry. En 4 saisons il a compilé 49 buts en 175 matches avant de rejoindre l'OL.

Le onze des Français d'Arsenal sous Arsène Wenger