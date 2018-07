Le journal des sports : Manchester City et le Real Madrid se neutralisent

publié le 27/04/2016 à 07:56

Tout reste à faire au match retour pour Manchester City et le Real Madrid après le match nul (0-0) entre les deux équipes en demi-finales aller de la Ligue des champions. Diminués par l'absence de Cristiano Ronaldo et la sortie de Benzema à la mi-temps, les Madrilènes n'ont pas été flamboyants sur la pelouse de Manchester City mardi 26 avril. Les Citizens peuvent aussi remercier leur gardien, Joe Hart, auteur de plusieurs parades décisives lorsque les joueurs du Real Madrid se sont montrés plus insistants en seconde mi-temps.



La seconde demi-finales oppose les Allemands du Bayern Munich aux Espagnols de l'Atlético Madrid mercredi 27 avril à 20h45. Après l'élimination du tenant du titre, le FC Barcelone, par l'Atlético, les Bavarois abordent ce déplacement avec beaucoup de prudence. "C'est une équipe qui joue comme leur coach : c'est la mentalité Diego Simeone, on ne lâche rien. J'aime beaucoup les regarder. Il y en a qui ne sont pas très fans de ce genre de jeu, mais les mecs ils se mettent par terre pour leur coach, pour leur équipe.", a confié Mehdi Benatia, le défenseur du Bayern Munich.

À écouter aussi dans ce journal

- Lille reçoit Angers à 18h30 pour un match décalé de la 35e journée, en raison de la finale de la Coupe de la Ligue le 23 avril dernier.

- La crise économique et politique brésilienne pèse sur la préparation des olympiades de 2016 à Rio. Le rameur Matthieu Androdias s'est interrogé sur qualité du bassin d'aviron.



- Strasbourg va connaître l'enfer à Galatasaray, assurent les fans de basket du club turc alors que les Alsaciens se déplacent pour le match retour de la finale de l'Eurocoupe de basket. Les Français comptent cependant quatre points d'avance pour le moment.