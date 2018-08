publié le 04/08/2018 à 10:00

La natation féminine tricolore a battu tous les records. Les Françaises ont remporté vendredi 3 août le relai 4x100 m lors des Championnats d'Europe à Glasgow, en Écosse. Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Margaux Fabre et Béryl Gastaldello ont devancé les Néerlandaises et les Danoises en 3 min 34 sec 65/100.



Fantine Lesaffre s'est aussi imposée sur le 400 m 4 nages. Une victoire d'autant plus impressionnante que la nageuse de 23 ans participait à ses premiers championnats d'Europe en grand bassin.

"C'est énorme, j'avais plein de trucs dans la tête. Je pensais à mon papa, à mes coachs, à tout le travail que j'ai fourni durant toute cette année. Je suis vraiment contente d'avoir réussi, ça montre que je fais partie de cette équipe (...) et que je ne suis pas là pour faire la plante", a-t-elle déclaré.

À écouter dans ce journal :

- Le PSG affronte l'AS Monaco samedi 4 août lors de la 23e édition du Trophée des Champions. Un duel qui ouvre, comme chaque année, la nouvelle saison du championnat français.



- Le Gazélec Ajaccio a battu 3-2 l'AJ Auxerre, qui jouait samedi 3 août à domicile. Brest l'emporte 2 buts à 1 face à Troyes.