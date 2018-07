Euro 2016 : les Bleus se préparent contre l'Islande

publié le 30/06/2016 à 07:29

Voilà un quart de finale inattendu. Dimanche 3 juillet, au Stade de France à Saint-Denis, la France affrontera l'Islande, l'équipe surprise de cet Euro 2016. La préparation est donc intense mais sereine, les Bleus ne souhaitant pas se faire surprendre par une frappe islandaise non prévue. À domicile, qui plus est. Cependant l'équipe nationale tente également de s'aérer la tête. Mercredi, l'entraînement à Clairefontaine était ouvert au public, l'occasion pour les Bleus d'être au plus proche de leurs supporters. Quelques 500 fans étaient présents pour passer quelques instants avec les joueurs français. Licenciés de petits clubs, simples supporters, ou encore membres d'associations de travailleurs handicapés, ils avaient tous été tirés au sort et placés sur liste d'attente. Autographe d'Antoine Griezman, selfie avec Olivier Giroud... les Bleus se sont montrés disponibles pour leurs fans, avant de reprendre l'entraînement sur le terrain. Pour certains joueurs, l'expérience est assez unique à vivre. "Il y a une ferveur qui est incroyable, en club c'est bien, mais là c'est encore mieux, c'est pour le pays. C'est magnifique à vivre. Je ne sais pas si tous les Euros sont pareils ou si c'est parce que nous sommes dans notre pays... C'est une pression positive car on a tout un peuple derrière nous", a commenté Kingsley Coman.

À écouter également dans ce journal

- Islande : à Annecy, l'équipe nationale de foot se prépare mais reste zen. "Nous pouvons y aller relax, et juste montrer le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas la pression de devoir gagner ce match, bien sûr nous y allons pour gagner, mais le monde ne va pas devenir fou parce qu'on ne gagnera pas contre la France et ça c'est un très gros avantage pour nous", a notamment expliqué l'entraîneur islandais Heimir Hallgrimsson.

- Wimbledon : la pluie a perturbé le tournoi de tennis anglais. Seuls 18 des 74 matchs prévus mercredi 29 juin ont pu être disputés jusqu'à leur terme. Novak Djokovic a battu le Français Adrian Mannarino, 6-4, 6-3, 7-6. Roger Federer est lui venu à bout du britannique Marcus Willis, 6-0, 6-3, 6-4.

- Basketball : l'équipe de France a pris l'avion mercredi 29 juin, direction Manille, dans les Philippines, pour le match de qualification des Jeux Olympiques.