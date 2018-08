Le Journal des Sports : coup d'éclat de l'OM pour la reprise de la Ligue 1

publié le 11/08/2018 à 12:27

L'OM a commencé la saison par un coup d'éclat en pulvérisant Toulouse le 10 août au soir pour la reprise de la Ligue 1. Marseille a remporté la victoire 4 buts à 0, avec un beau doublé pour Dimitri Payet dont un but sur penalty a été accordé après consultation de l'assistance vidéo. Il s'agit d'une première en Ligue 1.



La soirée a été parfaite pour Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OM, avec sur le terrain trois champions du monde : Thauvin, Mandanda, et Rami - et, en prime, la fameuse Coupe du monde présentée aux supporters. C'est l'actionnaire de l'OM, l'américain Frank McCourt, qui a porté le trophée de manière pas très protocolaire sur la pelouse. "Normalement il n'a pas le droit de la toucher, ce ne sont que les champions du monde qui peuvent le faire", lance un supporter au micro de RTL. Le trophée filera à Lyon demain, le dimanche 12 août dans l'après-midi, puis à Paris en début de soirée.

La Ligue 1 se poursuit ce samedi 11 août. Nantes et Monaco s'affronteront à 17 heures, puis cinq matchs seront disputés en même temps, dès 20 heures. Saint-Étienne affrontera ainsi Guingamp, Nice s'opposera à Reims, Montpellier sera face à Dijon, Nîmes jouera contre Angers et le Losc disputera le match contre Rennes.

À écouter également dans ce journal

Rugby - Un rugbyman de 21 ans est décédé ce 10 août au soir après un malaise en plein match. Louis Fajfrowski occupait le 3/4 centre du stade aurillacois Cantal Auvergne, avait été formé à Montpellier, et jouait à Aurillac depuis 3 saisons.



Athlétisme - Encore une belle moisson de médailles pour les championnats d'Europe : l'argent pour Renelle Lamote sur 800 mètres, l'or pour Pierre Le Corre en triathlon, et le titre de champion pour Pascal Martinot Lagarde sur le 110 mètres haies. À suivre ce 11 août : Pierre-Ambroise Bosse tentera d'accrocher l'or en final du 800 mètres et Floria Gueï sera au départ du 400 mètres.