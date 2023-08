La joueuse Hermoso réagit après avoir été embrassée par le président de la fédération espagnole

"Je n'ai pas aimé". Dimanche 20 août, après avoir remporté la Coupe du monde féminine de football avec son équipe, l'attaquante espagnole Jennifer Hermoso s'est confié sur le baiser que lui a donné Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football.



Lors de la remise des médailles aux joueuses espagnoles, sacrées championnes du monde pour la première fois, l'homme a félicité les footballeuses. S'il s'est contenté d'en serrer certaines dans ses bras, Luis Rubiales a embrassé Jennifer Hermoso sur la bouche en lui tenant la tête, avant de lui taper dans le dos.

En direct sur Instagram, l'attaquante espagnole a réagi en disant "ça ne m'a pas plus hein". Ces images ont choqué de nombreux internautes, puisqu'aucune relation entre Luis Rubiales et Jennifer Hermoso n'est connue. Dans des déclarations transmises ensuite à la presse par sa fédération, elle a expliqué qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du monde".



"Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", a ajouté Jennifer Hermoso.

Ce geste s'inscrit dans un contexte tendu au sein de la sélection espagnole, alors que les joueuses dénoncent depuis plusieurs mois les méthodes jugées "dictatoriales" du sélectionneur Jorge Vilda. Luis Rubiales, à la tête de la fédération espagnole depuis 2018, avait été accusé d'avoir organisé des orgies avec l'argent de la fédération en septembre 2022.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info