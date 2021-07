Le journal du mercato : un OM hyperactif, le PSG s'avance pour Ramos

Le mercato s'anime chez les différents clubs de Ligue 1. Marseille et le PSG en tête. Le club phocéen est en passe de se faire prêter l’international espoir français Mattéo Guendouzi (22 ans) en provenance d’Arsenal. Le milieu de terrain sort d’un prêt au Herta Berlin en Bundesliga. Il a passé avec succès sa visite médicale en fin de matinée, et devrait être officialisé ce lundi 5 juillet.



Autre joueur en provenance d'Arsenal vers l'OM, le défenseur français William Saliba (20 ans) pourrait aussi être prêté avec une option d’achat autour des 10 millions d’euros. Le jeune espoir, pourtant acheté 30 millions par les Gunners, avait évolué sous les couleurs de Nice en prêt la saison passée.

Le portier international espagnol Pau Lopez (AS Rome) prendrait lui aussi la direction du Vieux-Port sous forme de prêt, et viendrait compléter les signatures de Léonardo Balerdi, Cengiz Under, Gerson et Konrad De La Fuente.

Hakimi arrive au PSG, Ramos pour bientôt?

Très attendu au PSG, l’ailier international marocain Achraf Hakimi va passer sa visite médicale en début de semaine pour parapher un contrat de 5 ans en provenance du champion d’Italie l’Inter Milan, pour 60 millions d'euros.

Dans le même temps, le club de la capitale continue de travailler la venue de Sergio Ramos, laissé libre par le Real Madrid. Un premier accord aurait été trouvé selon le journal Le Parisien.

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma, qui jouera les demi-finales de l'Euro 2021 avec la Squadra Azzura ce mardi 6 juillet, devrait lui aussi arriver officiellement au Paris Saint-Germain après la compétition en provenance de l'AC Milan.

Un temps sur les tablettes du PSG, le jeune international français Eduardo Camavinga pourrait finalement s’envoler pour l’Angleterre et Manchester United. En fin de contrat l’été prochain, Rennes pourrait le laisser partir pour 30 millions d’euros.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur néerlandais Peter Bosz a demandé à ses dirigeants de se positionner sur le gardien camerounais de l'Ajax Amsterdam, André Onana, estimé à 8 millions d'euros. Suspendu pour dopage jusqu'en novembre prochain, il n'a pas joué depuis fin janvier. De plus, l'OL n'est pas le seul club intéressé.