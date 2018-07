publié le 26/02/2017 à 09:01

À sept mois de la désignation officielle de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques 2024 (13 septembre à Lima), Paris peut compter sur un soutien populaire de taille. 69% des Français se disent favorables aux JO 2024 à Paris. Une tendance contraire à ce qu'ont vécu Rome et Budapest, un temps lancées dans la course à l'organisation et contraintes à l'abandon.



Le sondage Odoxa pour RTL et Winamax a été réalisé sur un échantillon de 980 personnes adultes, représentatif de la population française. Elles ont été interrogées via Internet les mercredi 22 et jeudi 23 février. Il aborde cette semaine les JO 2024, le slogan parisien ("Made for Sharing") et le lien qui unie les Français aux Jeux.

Ils ont donc été 69% à se dire favorable à Paris 2024. Chez les "amateurs de sport", le pourcentage grimpe même jusqu'à 77%. Un important soutien qui tranche avec nos voisins européens. En effet, les Romains ont dû abandonner via une décision de sa nouvelle maire Virginia Raggi. Dans le même temps, Zsolt Borkai, président du Comité olympique hongrois, a été contraint de retirer la candidature de Budapest, après avoir reçu plus de 266.000 signatures de "Nolimpia", le mouvement de protestation contre les Jeux.

Seulement 30 des Français opposés à Paris 2024

Et les Français y croient

Après les échecs des candidatures parisiennes en 2012 (Londres) et 2008 (Pékin), le comité français semble avoir retenu les raisons de ces mésaventures. Il a misé sur les sportifs et le soutien des Français pour défendre la candidature de la ville lumière.



71% des amateurs de sport pensent que Paris sera désignée comme ville hôte de la 30e olympiade de l'ère moderne. Chez l'ensemble des Français, seulement 5% ont répondu un non catégorique à la question "Paris sera-t-elle désignée pour organiser les Jeux Olympiques de 2024 ?"

65% des Français pense que Paris sera désignée

"Made for sharing", un slogan qui dérange

Vendredi 3 février, Tony Estanguet (co-président du comité), Anne Hidalgo (maire de la ville) et toute l'équipe représentative de Paris 2024 présentait les derniers éléments du dossier avec comme point d'orgue la projection du slogan officiel sur la Tour Eiffel.



C'est alors "Made for Sharing" qui se dessine sur la "Dame de Fer". Un slogan officiel qui fat instantanément débat. Plusieurs personnalités politiques ou défenseurs de la langue française voient en t anglicisme une offense. Trois associations ont porté plainte contre les organisateurs.



Les Français sont 69% à s'avouer choqués par "Made for Sharing". Chez les amateurs de sport, ce sont quasiment trois interrogés sur quatre qui n'ont pas apprécié le slogan anglais.

1 Français sur 3 pas choqué par le slogan anglais

Les Français aiment les JO

Chez les amateurs de sport, et on pouvait s'y attendre, les Jeux Olympiques sont très suivis. 91% des sondés avouent regarder les épreuves qui ont lieu tous les quatre ans. 57% d'entre eux assurent suivre toutes les disciplines des Jeux. Chez l'ensemble des Français, le plébiscite est moindre. 27% d'entre eux ne sont pas devant leur télévision lors des JO. Moins d'un sur deux (42%) regarde tous les sports présents aux JO.

9% des amateurs de sport ne visionnent pas les JO.