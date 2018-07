"Je préfère rester à Nice que partir dans un gros club", avoue Belhanda

publié le 30/04/2017 à 21:48

Alors que l'OGC Nice affronte le Paris Saint-Germain, ce dimanche 30 avril pour le choc de la 35e journée de Ligue 1, Younès Belhanda était l'invité du Club Liza. Le milieu de terrain est revenu sur la formidable saison de son équipe, assurée de terminer l'exercice 2016-2017 sur le podium du championnat de France : "Marseille et Lyon, notamment, ont des plus gros budgets que nous mais on voit que cela n'a pas suffi. Avec le jeu que l'on produit on pensait pouvoir aller au bout mais Monaco et le PSG ont plus d'expérience dans ce genre de fin de saison", a avoué l'international Marocain.



En cas de victoire face aux Parisiens, les Niçois se rapprocheraient de l'adversaire du soir et donc de la 2e place directement qualificative en Ligue des champions. Mais Belhanda n'y croit plus vraiment et se projette sur le tour préliminaire qui attend le futur 3e de Ligue 1 : "Je préfère rester à Nice la saison prochaine malgré le barrage que partir dans un plus gros club directement qualifié pour la C1."

Prêté par la Dynamo Kiev pour une seule saison et avec une option d'achat à neuf millions d'euros, l'ancien Montpelliérain a avoué, à demi-mots, vouloir rester sur la Côte d'Azur la saison prochaine. Mais le prix du joueur semble trop élevé pour les dirigeants des Aiglons selon Michaël Lefebvre, correspondant RTL à Nice.