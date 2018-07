publié le 31/08/2017 à 22:34

Il n'y aura très probablement pas de calculette à sortir, de mots de tête douloureux, de profonds regrets, et surtout de gâchis immense pour la génération Griezmann, Pogba, Kanté, Lemar ou Mbappé. Dos au mur après sa défaite dans les arrêts de jeu en Suède début juin, l'équipe de France a parfaitement négocié le virage en épingle face aux Pays-Bas, jeudi 31 août au Stade de France (4-0, but de Griezmann et Mbappé, doublé de Lemar). Et dans le même temps, la Suède est tombée dans le piège en Bulgarie (3-2).



À trois journées de la fin dans le groupe A des éliminatoires de la zone Europe, Deschamps et ses hommes reprennent ainsi les commandes avec trois longueurs d'avance sur les Scandinaves, quatre sur les Bulgares et six sur des Hollandais mal embarqués. Il leur reste à recevoir le Luxembourg dans trois jours, la Biélorussie le 10 octobre et de se rendre en Bulgarie le 7 octobre. Tout est en place pour terminer premier et se qualifier directement pour la Russie (les huit meilleurs 2es des neuf groupes disputeront un barrage).

Portés par un Stade de France comble, entrés sur la pelouse face à un énorme tifo bleu-blanc-rouge digne des plus grandes enceintes, les Bleus ont rapidement balayé l'idée d'une possible soirée catastrophe, deux mois et demi après la douche froide vécue en Suède (2-1). Acculés dans leur moitié de terrain, les Oranje craquaient dès la 14e minute suite à une-deux d'école entre Griezmann et Giroud. Seul face à Cilessen, le Madrilène ouvrait son pied gauche pour placer le ballon entre les jambes du portier remplaçant du Barça.

Très faibles Néerlandais, réduits à 10

"Grizou" était annoncé en petite forme ces derniers jours ? La suite de son match apportait une réponse cinglante. À ses côtés ou derrière lui, c'était aussi les Kanté et Pogba des grands soirs. Justesse technique. Hollandais étouffés, privés de ballons. Sur les côtés, Lemar à gauche et Coman à droite multipliaient percussions et centres, bien relayés par Kurzawa et Sidibé. Mais à la pause, un seul but d'avance et la crainte, certes mince, de voir les partenaires de Robben et Sneijder revenir contre le cours du jeu.



Transparent, le néo-Niçois laissait finalement sa place au retour des vestiaires. Un peu moins outrageusement dominés, les Pays-Bas concédaient néanmoins de nouvelles occasions franches, manquées par Griezmann ou Pogba. Robben s'offrait une balle de 1-1 à la 69e mais Umtiti se montrait vigilant pour écarter sa tête. Les Bleus ne trembleront plus face à un adversaire faible et réduit à 10 aprsè l'exclusion sévère de Strootman (61e). D'un bijou du gauche en lucarne, Lemar marquait enfin le but du break, celui de la libération (73e). La messe était dite. Le toujours ailier de Monaco à ce moment-là y allait d'un doublé à la 88e, trois minutes avant que Mbappé, entré à la 75e, ne parachève cette soirée parfaite (91e). Il n'y a plus qu'à conclure pour voir la Russie l'été prochain.

Le classement du Groupe A de la zone Europe :

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 16 7 5 1 1 15 5 10

2. Suède 13 7 4 1 2 14 7 7

3. Bulgarie 12 7 4 0 3 12 14 -2

4. Pays-Bas 10 7 3 1 3 13 10 3

5. Belarus 5 7 1 2 4 4 12 -8

6. Luxembourg 4 7 1 1 5 7 17 -10

La fiche technique :

Mondial-2018/Qualifications - Zone Europe - Groupe A - 7e journée

À Saint-Denis (Stade de France) : France bat Pays-Bas 4 à 0 (1-0)

Arbitre : G. Rocchi (ITA)

Temps : chaud

Pelouse : en bon état

Eclairage : bon

Buts :

France : Griezmann (14), Lemar (73, 88), Kylian Mbappé (90+1)

Avertissements :

France : Griezmann (17), Lacazette (85), Kurzawa (85)

Pays-Bas : Strootman (56)

Exclusion :

Pays-Bas : Strootman (61, 2e avertissement)

Les équipes :

France : Lloris (cap) - D. Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman (Lacazette 80), Pogba, Ngolo Kanté, Lemar - Giroud (Kylian Mbappé 75), Griezmann (Fekir 89)

Entraîneu r: Didier Deschamps

Pays-Bas : Cillessen - Fosu-Mensah, de Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Sneijder (Vilhena 46) - Strootman - Robben (cap), Janssen (van Persie 64), Promes

Entraîneur : Dick Advocaat