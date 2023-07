Football : Georges Bereta, légende de de l'AS Saint-Étienne, est mort

Georges Bereta, ancien capitaine de l'AS Saint-Étienne, est mort ce mardi 4 juillet à l'âge de 77 ans. L'ex-joueur de football s'est éteint des suites d'une longue maladie. C'est le club vert qui a annoncé ce décès dans la soirée. "L'ASSE perd un joueur de légende", a indiqué sur Twitter le compte officiel de Saint-Étienne.

L'ex-ailier gauche a participé à 343 rencontres sous le maillot des Verts entre le milieu des années 1960 et le début des années 70. Natif de Saint-Étienne et formé au club, Georges Bereta compte six titres de champion de France avec l'ASSE. Il a également remporté quatre Coupes de France, trois avec les Verts et une dernière avec l'Olympique de Marseille.

Georges Bereta a aussi été sélectionné à 44 reprises en équipe de France, dont il a été également le capitaine une dizaine de fois. Il a inscrit quatre buts sous le maillot tricolore.

Ce fils d'immigré polonais est né en 1946 et avait rejoint les Verts à l'âge de 14 ans. Devenu professionnel en 1966, il a effectué la majeure partie de sa carrière au sein de l'ASSE, club avec lequel il a glané ses principaux titres. Il n'a cependant pas participé à la grande épopée de 1976 des Verts en Coupe d'Europe. Le club stéphanois s'était incliné en finale face aux Allemands du Bayern Munich (1-0).

L'été précédent, Georges Bereta avait rejoint Marseille en provenance de Saint-Etienne, en proie à des soucis financiers, contre la somme de 500.000 francs, un montant important pour l'époque. Au cours de sa carrière, le petit ailier gauche a été récompensé du titre de meilleur joueur français de l'année par le magazine France Football en 1973 et en 1974.