publié le 16/07/2018 à 00:18

Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont entrés dans l'Histoire. Les Bleus sont devenus champions du monde de football pour la deuxième fois en battant la Croatie, un moment émouvant pour eux et pour l'ensemble des Français qui ont vibré à leurs côtés pendant toute la compétition.



Après leur victoire, l'attaquant de l'équipe de France a déclaré au micro de TF1 : "Je suis très content, j'avais affiché mes ambitions collectives en début de Mondial, c'était de le remporter. C'est la vie qu'on voulait. On est fier de rendre les Français heureux. On est conscient qu'on avait ce rôle-là aussi, on voit qu'ils oublient tous leurs problèmes. On joue pour ce genre de choses, j'ai toujours dit que je ne voulais pas être que de passage dans le foot".

S'il savoure évidemment cet événement unique, Kylian Mbappé garde les pieds sur terre, comme à son habitude. "Être champion du monde c'est envoyer un message, c'est un passeport pour continuer à travailler et à faire encore mieux", a-t-il expliqué au micro de de TF1. À propos de son but, marqué à la 67e minute de jeu, il a déclaré : "C'est super, surtout que c'est un but qui nous permet de prendre le large, j'exulte ma joie avec mes coéquipiers".

Je ne vais pas dormir





Si le programme des Bleus s'annonce chargé dans les prochains jours, Kylian Mbappé ne cache pas son envie de décompresser après une soirée riche en émotions et en tensions. "J'ai le sommeil facile, mais je ne vais pas dormir, on va fêter ça. On repartira au travail dans quelques semaines", conclut-il.