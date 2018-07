publié le 30/07/2017 à 22:47

Elles s'étaient qualifiées dans la douleur. Mercredi 26 juillet, l'équipe de France de football féminin avait rejoint les quarts de finale de l'Euro de football féminin en arrachant un match nul face à la Suisse. Dès le coup d'envoi, dimanche 30 juillet aux Pays-Bas, les Anglaises ont entamé le match avec un jeu très offensif mais le rythme est finalement quelque peu retombé. Les deux gardiennes n'ont été que très peu sollicitées durant la première période, les occasions se faisant rares. Avec un 0-0 à la mi-temps, rien n'était encore fait pour les Bleues.





La seconde période n'aura pas été synonyme de bouleversement pour les Françaises. À la 59e minute, les Anglaises ont marqué leur premier but, la défense française ayant été prise de vitesse. Il restait 30 minutes aux Bleues pour égaliser. Elles ont bien tenté quelques occasions mais, comme trop souvent durant cet Euro, les derniers gestes ont manqué de précision. Face à cela, les Anglaises ont remporté leur billet pour les demi-finales de l'Euro 2017. Elles ont d'ailleurs réalisé jusqu'à présent un parcours sans faute, remportant tous leurs matchs (6-0 contre l'Écosse, 2-0 contre l'Espagne, 2-1 contre le Portugal et 1-0 contre la France).

"Ce n'est pas réellement une déception, il y a un peu de frustration. C'est difficile à accepter, on aurait mérité mieux (...). Je suis surtout déçu par la qualité de jeu de nos adversaires", a réagi à chaud le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Olivier Echouafni sur Eurosport. Amandine Henry, milieu de terrain, a quant à elle conclu : "On n'a pas à rougir de notre performance (...). Il ne nous manquait pas grand chose. On ne désespère pas, on va travailler et relever la tête". Prochain grand rendez-vous pour les joueuses françaises : 2019 pour la coupe du monde féminine.