publié le 31/05/2016 à 18:18

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et le constat fonctionne aussi lorsque l'"être" est d'apparence frêle. Antoine Griezmann n'était pas aligné face au Cameroun lundi 30 mai, 48h après sa finale de Ligue des champions perdue avec l'Altlético face au Real Madrid, et le jeu des Bleus s'en est senti. Si la France a marqué trois beaux buts face aux Lions indomptables, ils sont tous dûs à un exploit individuel sur chaque action. Du débordement de Coman au coup franc de Payet en passant par le caviar de Pogba.



Mais en dehors de ces trois moments de classe, le jeu des Bleus a semblé hoqueter manquant de fluidité et de liant. Les enchaînements étaient compliqués et les déplacements peu synchronisés. Si on ne doit pas s'attendre à voir les Bleus développer ce que le Barça a mis des décennies à mettre en place, le retour d'Antoine Griezmann devrait régler certaines choses et rendre les Bleus plus dangereux et réguliers.

Un talent inné, une formation complète

Le 29 mars 2016, Didier Deschamps aligne une attaque Gignac-Griezmann-Martial, ce dernier cédant sa place à Coman à la pause. Pour la première fois depuis son arrivée discrète, on a vu un Griezmann prendre les clés de l'équipe et la rendre meilleure dans le jeu. Déplacement sans ballon, disponibilité, percussion, distribution dans le bon timing, le joueur de l'Atletico a illuminé le terrain et généré énormément de jeu. Et tout cela d'une manière simple, sans jamais forcer les choses car ce n'est tout simplement pas son ADN footballistique.

En Espagne depuis l'âge de 14 ans, Griezmann a été formé à l'école de la Real Sociedad et a été habitué à jouer à des postes différents en attaque. En pointe, à droite, à gauche ou en soutien de l'attaquant, le jeune joueur a développé une connaissance parfaite du jeu et un QI football très au-dessus de la moyenne. À l'image d'un Lionel Messi (toute chose égale par ailleurs), sa qualité technique et sa science du jeu ont compensé un physique que les centres de formation français avaient jugé inadapté au football de haut niveau.

Un joueur qui s'adapte aux besoins de l'équipe

Avec ses qualités innées et acquises, Antoine Griezmann a su aussi en équipe de France trouver sa place sans jamais bousculer personne, toujours en s'adaptant pour aller se mettre là où le jeu l'exige, apporter à l'équipe de France ce qui lui manque. Payet aime repiquer vers l'axe ? Pas de souci, Griezmann prend un côté et multiplie les appels pour offrir des solutions à l'ancien marseillais. Idem lorsque Gignac et Martial sont sur le terrain, le Madrilène se transforme en meneur de jeu en décrochant et se mettant entre les lignes adverses pour créer des décalages et des percussions.



En finale de la Ligue des champions, aligné en pointe avec Fernando Torres dans un 4-4-2, le Français est revenu aider son milieu et échapper à la défense adverse. On a alors vu plus de fluidité dans le jeu de l'Atletico et plus de frappes sur les buts du Real Madrid. Certes Antoine Griezmann a raté son penalty dans le temps additionnel, mais il est revenu tirer lors de la séance de tirs au but et a réussi sans trembler. Ce joueur est doué, intelligent et mentalement stable. De quoi rassurer tout le monde et optimiser le rendement de toute une équipe.