publié le 30/05/2016 à 22:55

Arraché grâce à un sublime coup-franc pleine lucarne de Dimitri Payet alors que le Cameroun venait d'égaliser, la victoire est là, certes. Mais à 11 jours de France-Roumanie, match d'ouverture de l'Euro 2016, le premier des deux matches de préparation de la sélection de Didier Deschamps a rappelé tout le travail a effectuer avant de songer à un sacre continental le 10 juillet prochain.



Comme en mars dernier aux Pays-Bas (3-2) et face à la Russie (4-2), les partenaires d'Hugo Lloris ont fait parler leur potentiel offensif. Mais une fois encore, l'arrière-garde n'a pas rassuré. Le match face à l'Écosse samedi 4 juin à Metz (21h) sera la dernière occasion de gommer ces lacunes défensives, a priori incompatibles avec le plus haut niveau.

Privé de Raphaël Varane, Mamadou Sakho et Jérémy Mathieu, Deschamps a fait le pari de lancer d'entrée Adil Rami plutôt qu'Eliaquim Mandgala aux côtés de Laurent Koscielny, face à des Lions sur le papier plus si indomptables que ces dernières années. Les deux hommes n'avaient auparavant été alignés que deux fois ensemble, en novembre 2011 puis en juin 2012. Cette charnière a donc plié à deux reprises sur la pelouse de La Beaujoire. D'abord à la 23e minute, quand Vincent Aboubakar a devancé Rami. Puis à la 88e et le but d'Éric Choupo-Moting.

Quatre changements qui ne change pas grand chose

Blaise Matuidi avait ouvert la marque juste avant le premier but camerounais, en reprenant victorieusement un centre en retrait du remuant Kingsley Coman. Avant la pause (41e), Olivier Giroud, transparent jusque-là, redonnait l'avantage aux Bleus d'une belle reprise du gauche, à la réception d'un long centre de Paul Pogba. Et Dimitri Payet, donc, frappait à nouveau sur coup de pied arrêté (90e).



Entre temps, les entrées en jeu de N'Golo Kanté (46e), André-Pierre Gignac (65e), Moussa Sissoko (65e) et Yohan Cabaye (76e) à la place de Lassana Diarra, Olivier Giroud, Paul Pogba et Kingsley Coman ne changeaient pas vraiment la physionomie de la rencontre : des Bleus pressés par des Camerounais entreprenants, beaucoup de déchet technique, une animation offensive moins percutante qu'en mars.



Le retour d'Antoine Griezmann changera peut-être la donne au stade Saint-Shymhorien. Mais il ne résoudra en rien les problèmes défensifs. Le stage en Autriche, qui débutera dès mardi 31 mai avant le retour en Moselle, ne sera pas de trop pour Didier Deschamps et son staff.

La fiche technique :

À Nantes (Stade de la Beaujoire): France bat Cameroun 3 à 2 (2-1)

Arbitre : L. Evans (WAL)

Buts :

France : Matuidi (20), Giroud (41), Payet (90)

Cameroun : Aboubakar (22), Choupo Moting (88)

Avertissements :

France : Sagna (53), Evra (79)

Cameroun : Eyong (33), Nyom (36)

Les équipes :

France: Lloris (cap) - Sagna, Rami, Koscielny, Evra - Pogba (Sissoko 65), L. Diarra (Ngolo Kanté 46), Matuidi - Coman (Cabaye 76), Giroud (Gignac 65), Payet

Entraîneur: Didier Deschamps

Cameroun: Ondoa - Nyom, Chedjou (Djetei 80), Teikeu, Oyongo - Salli (Choupo Moting 46), Eyong (Siani 46), Zoua, Mandjeck (Njie 70), Toko Ekambi (Kom 76) - Aboubakar (cap) (Abang 70)

Entraîneur: Hugo Broos