publié le 30/06/2016 à 23:44

Le Portugal l'emporte au bout du suspense dans ce premier quart de finale. La Selecçao accède au dernier carré de l'Euro 2016 grâce à sa victoire contre la Pologne (1-1, 5-3 tab) ce jeudi 30 juin à 21h au stade Vélodrome de Marseille. La Pologne a pris l'avantage très tôt dans ce premier quart de finale grâce à une très belle reprise de volée de Robert Lewandowski (2e) avant que Renato Sanches égalise pour le Portugal avant la mi-temps (33e).



Le Portugal l'a emporté aux tirs au but. Aucun Lusitanien n'a manqué sa tentative alors que du côté des Aigles, Jakub Blaszczykowski voit son tir repoussé par Rui Patricio. Les hommes de Fernando Santos ont fait cinq matches nul en autant de rencontres après le temps réglementaire mais sont tout de même parmi les quatre meilleures équipes d'Europe et affronteront le gagnant du match entre la Belgique et la Hongrie, ayant lieu ce vendredi 1er juillet à Lille, en demi-finale le 6 juillet à 21h à Lyon.

Robert Lewandowski ouvre son compteur

La rencontre débute très mal pour le Portugal. Sur un changement d'aile, Lukasz Piszczek lobe Cédric, qui se troue complètement, et trouve Kamil Grosicki côté gauche. Le Rennais centre en retrait sur Robert Lewandowski. L'attaquant du Bayern Munich ne tremble pas et ouvre son compteur dans la compétition d'une belle reprise de volée (2e) sur laquelle Rui Patricio ne peut absolument rien faire. La Selecção est contrainte de faire le jeu et se découvrir. La Pologne de son côté profite de son avantage au tableau d'affichage pour attendre et se montrer dangereux en contre (17e, 22e).

Les hommes de Fernando Santos poussent mais les centres sont repoussés par la charnière centrale des aigles. Cristiano Ronaldo est poussé par Michal Pazdan dans la surface (30e) mais Felix Brych ne siffle pas de penalty. Dans la foulée, les Lusitaniens sont récompensés. Titularisé pour la première fois dans cet Euro, Renato Sanches permet au Portugal de revenir au score (33e). Le jeune prodige lusitanien combine avec Nani, frappe fort et trompe Lukasz Fabianski. Son tir est détourné par Grzegorz Krychowiak. Le rythme retombe en fin de première période.

Rui Patricio qualifie la Selecção

Les deux équipes s'observent au retour des vestiaires. Le Portugal opère en contre-attaque. Nani lance Cristiano Ronaldo dans le dos de la défense. La star du Real Madrid, excentrée, frappe du pied gauche mais c'est à côté (56e). Dans la foulée, le triple Ballon d'Or, bien servi, manque sa reprise, mais Adrien Silva suit bien et voit sa frappe contrée (60e). La Selecção accentue sa pression. Sur une frappe lointaine Cédric est proche de débloquer la situation (64e).



La Pologne réagit. Sur un centre Artur Jedrzejczyk trouve Arkadiusz Milik qui devance Pepe, mais Rui Patricio capte le ballon (69e). Le latéral gauche polonais n'est pas loin de marquer contre son camp sur un tacle glissé (81e). Bien lancé en profondeur, Cristiano Ronaldo manque une énorme occasion du pied gauche (85e). Les deux équipes ont besoin d'une prolongation pour se départager. Et finalement d'une séance de tirs au but. Les quatre Portugais ont transformé leur tentative quand Jakub Blaszczykowski, quatrième tireur, s'élance et voit son penalty repoussé par Rui Patricio. Ricardo Quaresma n'a plus qu'à marqué et délivre tout un peuple comme lors du 8e de finale. La Selecção jouera sa cinquième demi-finale de championnat d'Europe. La deuxième consécutive.

Fiche technique

À Marseille (Stade Vélodrome): Pologne et Portugal 1 à 1 (1-1, 1-1, 1-1, 1-1)

Portugal qualifié aux tirs au but (5 à 3)

Spectateurs: 62.940

Arbitre: F. Brych (GER)

Buts:

Pologne: Lewandowski (2)

Portugal: Sanches (33)

Tirs au but réussis:

Pologne: Lewandowski, Milik, Glik

Portugal: Cristiano Ronaldo, Sanches, Moutinho, Nani, Quaresma

Tirs au but manqués:

Pologne: Blaszczykowski

Avertissements:

Pologne: Jedrzejczyk (42), Glik (66), Kapustka (89)

Portugal: Adrien Silva (70), Carvalho (90+2)

Les équipes:

Pologne: Fabianski - Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk - Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski (Jodlowiec 98), Grosicki (Kapustka 82) - Milik, Lewandowski (cap)

Entraîneur: Adam Nawalka

Portugal: Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Eliseu - João Mario (Quaresma 80), Carvalho (Pereira 96), Sanches - Adrien Silva (Moutinho 73) - Nani, Cristiano Ronaldo (cap)

Entraîneur: Fernando Santos