et AFP

publié le 31/05/2016 à 23:39

Le milieu de terrain de l'équipe de France Lassana Diarra, touché au genou gauche, a déclaré forfait pour l'Euro-2016 et a été remplacé par Morgan Schneiderlin dans la liste des 23 joueurs pour la compétition, a annoncé mardi la Fédération française de football. L'indisponibilité de Diarra est un nouveau coup très dur pour les Bleus, qui ont déjà dû se passer des services de Raphaël Varane et de Jérémy Mathieu durant la phase de préparation au championnat d'Europe, qui débute le 10 juin.



Diarra ne s'était quasiment pas entraîné la semaine dernière à Clairefontaine mais avait tenu sa place contre le Cameroun (3-2), lundi à Nantes, disputant la première période avant de sortir à la pause. Mais l'essai se serait avéré non concluant. "Faisant lucidement le bilan de ces événements, Lassana Diarra a très honnêtement fait part au sélectionneur, dans la soirée de mardi, de son incapacité à aborder l'Euro en pleine possession de ses moyens", indique le communiqué de la FFF.

Le forfait de Diarra profite à Schneiderlin, présent au Mondial-2014 mais qui avait dû se contenter d'une position de réserviste pour l'Euro après une saison terne à Manchester United. Il intègre in extremis les 23, moins d'une heure avant la limite fixée par l'UEFA pour communiquer les listes de joueurs pour l'Euro.