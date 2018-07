publié le 28/05/2016 à 15:09

Cinq jours après l'officialisation du forfait du défenseur du Real Madrid Raphaël Varane, remplacé dans la liste des 23 Bleus par celui du FC Séville Adil Rami, la Fédération française de football a annoncé celui de Jérémy Mathieu. Et cette fois, le Lyonnais Samuel Umtiti profite de la blessure du Barcelonais pour intégrer la liste principale. Il faisait jusque ;à partie des 8 réservistes de Didier Deschamps et pouvait nourrir un sentiment de frustration quand Rami lui a été préféré.





"Jérémy Mathieu s'est présenté au rassemblement de l'Equipe de France le mardi 24 mai à Clairefontaine atteint d'une lésion musculaire au mollet droit. L'évolution de sa blessure et le bilan des derniers examens pratiqués ont amené Didier Deschamps à ne pas le maintenir dans la liste des 23 pour l'Euro 2016. Il y est remplacé par Samuel Umtiti", indique le communiqué de la FFF.

Né à Yaoundé le 14 novembre 1993, Umtiti, gaucher de 22 ans, a été formé à l'Olympique Lyonnais, club dont il porte les couleurs en Ligue 1 depuis 2012. Appelé dans toutes les sélections de jeunes, il n'a jamais porté le maillot Bleu en A. Il accompagnera Laurent Koscielny, Eliaquim Mangala, et donc Adil Rami parmi les défenseurs centraux à l'Euro. La France ouvrira le tournoi le vendredi 10 juin au Stade de France face à la Roumanie dans le groupe A, avant de se frotter à l'Albanie puis à la Suisse.