Euro 2016 : Griezmann d'abord séduit par l'OM, Beckham puis Iniesta

publié le 27/05/2016 à 07:20

Du 23 mai au 5 juin, soit 5 jours avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 avec le match France-Roumanie au Stade de France, RTL vous propose chaque jour du lundi au vendredi une immersion au plus près des Bleus. Le soir, à 18h25, plongez dans Bleu en herbe, une immersion dans les premiers pas des Bleus balle au pied. Et le matin, à 7h15, retrouvez une chronique intitulée Bleu passion, afin de mieux découvrir plusieurs joueurs de l'équipe de France. Après Patrice Évra, Christophe Jallet, Steve Mandanda et Kingsley Coman, place vendredi 27 mai à Antoine Griezmann.



Le natif de Mâcon en mars 1991 a eu pour premier maillot celui d'un club du sud de la France dans une version dorée célébrant son centenaire. Sa première idole fut un Anglais "spicy" passé par le PSG sur la fin de sa carrière. L'attaquant de l'Atlético de Madrid dévoile aussi sa première émotion avec les Bleus, son plus grand moment en tant que joueur (une montée en 1re division), le pire, celui qu'il considère comme son plus beau but (face à un club français), l'identité de son joueur préféré (un Barcelonais qui n'est ni Messi, ni Neymar), ou encore ses meilleurs amis dans le groupe France.