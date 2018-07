publié le 26/06/2016 à 07:30

18 novembre 2009. L'équipe de France accueille l'Irlande au Stade de France pour le match retour des barrages de la Coupe du monde 2010. Au match aller, les Bleus s'étaient imposés 1-0 à Dublin. Les joueurs de Raymond Domenech abordaient donc ce match retour en position favorable mais tout ne va pas se dérouler comme prévu.



On joue la 33e minute lorsque Robbie Keane reçoit un centre en retrait venu de la gauche. L'attaquant irlandais ajuste Hugo Lloris d'un plat du pied et douche les supporters français. Ce but pousse les deux équipes en prolongations, là où tout va basculer.

À la 103e minute, sur un coup-franc lointain de Florent Malouda, Thierry Henry s'emmène le contrôle de la main et centre pour William Gallas qui pousse le ballon au fond du but (2-1). L'arbitre Martin Hansson valide le but et envoie la France à la Coupe du monde 2010. Après le match, les Irlandais demanderont de rejouer le match mais la FIFA refuse.

Beaucoup de changements dans les deux effectifs

Les deux équipes ayant joué ces matchs de barrages ont bien changé depuis. Côté français, seuls trois ou quatre joueurs selon l'équipe alignée étaient présents en 2009. Titulaire indiscutable dans les buts depuis novembre 2008, Hugo Lloris sera de nouveau au poste dimanche 26 juin. Le capitaine des Bleus ne sera pas seul puisque les tauliers Bacary Sagna et Patrice Evra ont traversé les années pour retrouver leur adversaire irlandais. Enfin, André-Pierre Gignac était titulaire lors du match nul en 2009 et pourrait être le quatrième s'il débute ce huitième de finale.



Côté remplaçants, Moussa Sissoko et Steve Mandanda n'étaient pas rentrés en jeu au Stade de France. Le milieu de terrain de Newcastle pourrait jouer quelques minutes lors de la confrontation contre l'Irlande le dimanche 26 juin.

L'Irlande a complètement changé de visage. Des 11 titulaires de 2009 il n'en reste aucun. Le groupe irlandais a été quasiment renouvelé dans son entièreté. Le gardien de but, Shay Given, a cédé sa place de numéro un à Darren Randolph. En défense, John O'Shea, en difficulté contre la Belgique, devrait céder sa place à Seamus Coleman. Enfin Robbie Keane, l'attaquant emblématique de l'Irlande, a laissé sa place à un duo offensif composé de Shane Long et de Daryl Murphy.



Des styles de jeu inamovibles

Des deux côtés, les systèmes tactiques sont très similaires. L'équipe de France devrait évoluer dans un 4-3-3 qu'elle connait bien. Seul différence, en 2009 les Bleus jouaient avec Yoann Gourcuff en meneur de jeu avancé tandis que Didier Deschamps privilégie un milieu à trois avec une sentinelle devant la défense (N'Golo Kanté) et deux relayeurs qui organisent le jeu devant lui (Paul Pogba et Blaise Matuidi). Les joueurs de Deschamps se caractérisent par un jeu de possession avant d'écarter sur les côtés aux abords de la surface avec un grand apport offensif des défenseurs latéraux.



L'Irlande garde le même système de jeu. Soucieux de bien défendre, les joueurs de Martin O'Neill évoluent dans en 4-4-2 avec deux milieux centraux très défensifs et des milieux excentrés qui se contentent de rester en place en attendant de contrer l'adversaire. Les Irlandais s'appuient sur un jeu très physique et sur sa dangerosité sur coups de pied arrêtés.

Les équipes probables

France : Lloris (g.) - Sagna, Rami, Koscielny, Evra - Matuidi, Kante, Pogba - Griezmann, Giroud, Payet



Irlande : Randolph (g.) - Coleman, Duffy, Keogh, Ward - McCarthy, McClean - Hendrick, Brady - Long, Muphy