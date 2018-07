publié le 26/06/2016 à 19:00

Antoine Griezmann, le héros des Bleus. Auteur d'un doublé face à l'Irlande, l'attaquant tricolore a permis à l'équipe de France, mené au score après un penalty concédé par Paul Pogba à la 2e minute, de se sortir du piège irlandais. Deux buts qui envoient directement les Bleus en quarts de finale de l'Euro et de continuer à rêver à un sacre devant le public français.



Que ce fut dur cependant alors que l'équipe de France s'est heurtée à une équipe irlandaise bien regroupée en défense depuis l'ouverture du score en début de match. Il a donc fallu attendre l'heure de jeu pour véritablement se délivrer. Antoine Griezmann, auteur d'une magnifique tête sur un centre de Bacary Sagna, a remis les Bleus dans le sens de la marche avant de passer la seconde dans la foulée. Sur une ouverture de Laurent Koscielny, Olivier Giroud dévie pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid qui trompe une seconde fois le gardien irlandais.

Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Griezmann est très rapidement arrivé dans les sujets les plus commentés sur Twitter avec des déclarations d'amour diverses et variées pour le numéro 7 des Bleus.

GRIEZMANN EST TROP FORT POUR NOUS SIMPLES MORTELS. #FRAIRL — Pierre Bdt (@PierreBdt) 26 juin 2016

Ma femme vient de me quitter pour Griezmann. J'ai applaudi. #FRAIRL — Claude Pèze (@claudepeze) 26 juin 2016

Griezmann dans sa tête il entend la voix de Simeone qui lui dit "Finis les" — Akram (@akrvm) 26 juin 2016

Mais l'attention s'est également porté vers un autre membre de la famille Griezmann pendant cette rencontre. Déchaîné, son frère Théo s'est illustré en allant chambre le quotidien L'Équipe, qui avait publié "L'inquiétude Griezmann" lundi 13 juin. Son message ? Un simple "la la la la la".



La la la la la pic.twitter.com/SmC55If1Jr — THÉO GRIEZMANN (@TheoGriezmann) 26 juin 2016

Antoine Griezmann, sûrement l'un des Bleus les plus actifs sur les réseaux sociaux, a lui aussi posté son message après la victoire française avec les hashtag #FiersDetreBleus #TeamGrizi, régulièrement repris par les supporters tricolores à chaque envolée du leader offensif des Bleus, aujourd'hui en tête du classement des buteurs aux côtés de l'Espagnol Morata et du Gallois Bale.