Euro 2016 : comment la ferveur de France-Eire est vécue en Irlande

publié le 26/06/2016 à 10:48

Dimanche 26 juin, la France affronte l'Irlande à Lyon en quarts de finale de l'Euro 2016. Un match placé sous le signe de la ferveur avec les supporters français à domicile, et les milliers d'Irlandais qui ont fait le voyage spécialement pour l'occasion. Car les contingents irlandais se déplacent toujours en nombre, et ont marqué le début de l'Euro de leur empreinte joyeuse et festive.



Un supporter de 52 ans a été du voyage dans de nombreuses précédentes campagnes, et témoin des nombreuses scènes de joie. Rencontré dans les rues de Dublin, il décrypte pourquoi les supporters qui se déplacent en masse en Europe et partout dans le monde pour suivre leur équipe ont une bonne image auprès de chacun de leurs hôtes. Il explique que ce maillot vert porté avec fierté par tous les fans est en réalité un costume d'ambassadeur.

"Si on porte ce maillot, on représente l'Irlande, souligne-t-il. Des fois, on passe pour des Anglais, quelle honte ! Donc il faut montrer que nous ne sommes pas anglais, il y a un syndrome d'auto-police (sic, auto-censure) pour surveiller les autres supporters autour de nous. À partir du moment où on voit que quelqu'un devient un peu stupide, il est pris à part et on lui dit de se calmer."

Le pays entier attend ce match avec impatience, comme elle attendait le début de cette compétition depuis des mois. Lorsque l'UEFA avait mis en vente une première vague de 800.000 billets, près de 3,5 millions de demandes ont été recensées en Irlande, soit 3 Irlandais sur 4 qui voulaient suivre leur équipe nationale.



Même si le football n'est que le 4e sport irlandais après le football gaélique, le hurling et le rugby, il reste le sport de la classe populaire. Le cœur de l'Irlande ne bat désormais que pour une chose : rencontrer l'Angleterre en quarts de finale. Mais pour cela il faudra d'abord battre l'équipe de France ce dimanche après-midi.