Tous les regards étaient braqués lundi 30 mai sur Adil Rami. Le défenseur central du FC Séville faisait son retour en équipe de France après trois ans d'absence, associé à Laurent Koscielny mais cela n'a pas tellement rassuré les supporters de l'équipe de France. Privé de Raphaël Varane, Mamadou Sakho et Jérémy Mathieu en défense, Didier Deschamps a titularisé Adil Rami aux côtés de Laurent Koscielny, au détriment d'Eliaquim Mangala.



Pour ce premier match de préparation à l'Euro 2016, les Bleus ont tout de même battu le Cameroun 3-2 avec des buts de Blaise Matuidi et Olivier Giroud et un magnifique coup franc de Dimitri Payet en toute fin de match. Le sélectionneur va-t-il offrir plus de temps de jeu a Adil Rami samedi 4 juin contre Écosse ? Adil Rami ne doute pas mais sait qu'il doit combler son retard : "J'ai senti que j'étais très attendu donc j'avais pas mal de pression et je me suis trouvé un peu trop timide."



À écouter également dans ce journal

- Ligue 1 : Jocelyn Gourvennec est devenu le nouvel entraîneur des Girondins à Bordeaux.

- L'équipe des Golden Stade défendra bien son titre NBA face à Cleveland. Les Warriors viennent de remporter le match conférence Ouest face à Oklaoma City.



- Roland Garros : après la journée blanche passée lundi 30 mai à Roland Garros, les fans se demandent s'ils vont pouvoir assister à un match porte d'Auteuil. Lundi 30 mai pour la première fois depuis 16 ans jour pour jour, aucun match n'a pu débuter en raison de la pluie. Une pluie qui devrait encore tomber une bonne partie de la journée ce mardi 31 mai même si une accalmie est espérée en début d'après-midi. Et même si sa rencontre avec Andy Murray n'est pas prioritaire, Richard Gasquet se tient prêt pour son premier quart de finale à Roland Garros.