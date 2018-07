publié le 29/09/2016 à 15:02

L'Espagne a des yeux de Chimène pour ce défenseur qu'adore Pep Guardiola et que l'Athletic Bilbao a gardé en gonflant sa clause libératoire. Aymeric Laporte n'est pas un novice au haut niveau et entame sa 5e saison avec le club basque en tant qu'indéboulonnable titulaire de la charnière centrale. L'international espoir de 22 ans est chaque été au centre des rumeurs de transferts, signe d'un potentiel énorme pour le gaucher à la relance soyeuse, et sa non-sélection avec les Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro a même laissé entrevoir la possibilité d'une sélection avec l'équipe d'Espagne tant il est attendu depuis plusieurs mois sur la liste française, au sein d'un secteur toujours plus ou moins en chantier.



Jeudi 29 septembre, Deschamps a donc levé en partie le doute en appelant le défenseur dans sa liste pour affronter la Bulgarie (le 7 octobre) et les Pays-Bas (le 10 octobre). Si seule une entrée en jeu mettrait fin à la possibilité de le voir enfiler la tunique espagnole, Didier Deschamps a envoyé un signe fort envers le défenseur élevé au grain et à l'école du football de l'autre côté des Pyrénées.

Futur taulier des Bleus ?

Né à Agen le 27 mai 1994, il y débute le football au SUA avant de filer à l'Aviron bayonnais où il ne restera qu'une saison. En effet, à l'âge de 15 ans il rejoint l'Athletic Bilbao après avoir affronté le club basque lors d'un tournoi de jeunes. Il ne quittera plus l'institution qui n'aligne que des joueurs issu du Pays Basque, et débutera dans la cathédrale de San Mames en 2012-2013 avant ses 19 ans. Défenseur intelligent et très technique, il éblouit la Liga et tous les gros clubs l'ont dans leur viseur. Sa capacité à allier l'intransigeance du défenseur et la relance propre cher au jeu espagnol en font un joueur rare. Avec 115 matches de championnat et 24 de Coupe d'Europe, Didier Deschamps n'appelle pas un novice au sein de sa sélection. "Je ne prends pas Aymeric pour ne pas qu'il choisisse une autre équipe nationale", a déclaré le technicien conférence de presse. "C'est quelqu'un qu'on suit, qu'on a suivi, son heure est arrivée et il sera avec nous pour ce stage-là", a-t-il rassuré.

Laporte n'est donc pas là pour être empêché de jouer avec la Roja assure "DD", il vient car les circonstances le permettent. "Je choisis parmi les joueurs qui sont disponibles, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs blessés ou indisponibles mais à aucun moment je ne choisirais un joueur pour des motifs autres que ce qui concerne l'équipe de France", a affirmé le patron des Bleus. Et il risque fort de lui poser des problèmes de riche s'il lui donne sa chance et que Laporte la saisit comme il a su le faire en club.