Équipe de France : quelle liste de Deschamps pour la Ligue des nations ?

publié le 29/08/2018 à 12:41

La rentrée des champions du monde sera musclée. Didier Deschamps et ses hommes, moins de deux mois après leur sacre en Russie, démarreront une nouvelle campagne, cette fois-ci dans le cadre de la Ligue des nations. Et pour débuter, les Bleus seront opposés à l'Allemagne le 6 septembre à Munich, puis le 9 aux Pays-Bas au Stade de France.



Pour ce faire, Didier Deschamps ne devrait pas annoncer de révolution jeudi 30 août. Son équipe, vainqueure plutôt surprise d'un Mondial qui a bousculé les hiérarchies, a trouvé une formule gagnante et une ossature jeune. Hormis les blessés, les nouveautés devraient être rares, mais quelques interrogations persistent.

Ainsi, le poste de gardien verra à coup sûr un visage différent des trois sacrés le 15 juillet à Moscou. Steve Mandanda, blessé plusieurs semaines, sera forfait. L'occasion pour le sélectionneur de tester un jeune talent ? Encore faut-il qu'il y en ait. Derrière Lloris et Areola, le fossé existe. Surtout que Ruffier (32 ans) et Costil (31 ans), seraient des choix sans intérêt au poste de numéro trois.

Le désert au poste de gardien

Bernardoni (Nîmes), Lecomte (Montpellier) ou Lafont (Fiorentina) pourraient avoir une invitation à venir prendre la température chez les A, sans que leur statut sportif ne le justifie forcément, tant leur expérience du haut niveau est très légère. Ce sera une réelle curiosité lors de la conférence de presse de jeudi.



En défense la place d'Adil Rami, retraité international, est à prendre. Lors de l'annonce de sa liste des 23 mondialistes, Deschamps avait mis en réservistes Mamadou Sakho et Kurt Zouma au poste d'arrière central. Néanmoins Clément Lenglet, passé de Séville au Barça, a une chance de venir prendre la température du groupe France.



Le sélectionneur aime tester les nouveaux joueurs dans la vie de groupe, qu'il juge primordiale à la réussite lors des phases finales. C'est peut-être le bon moment. Le joueur de Manchester City Aymeric Laporte peut aussi être un candidat, mais Deschamps semble ne pas forcément apprécier son style.

Le milieu et l'attaque identiques ?

À noter que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont des défenseurs centraux de formation, le premier y évoluant en club à Stuttgart. Le sélectionneur pourrait prendre un latéral supplémentaire et compter sur l'un des deux champions du monde pour jouer les numéros 4 en cas de pépins.



Quant aux autres secteurs du jeu, ils apparaissent stables. Au milieu, Kanté, Pogba, Nzonzi et Matuidi ont une longueur d'avance sur la concurrence. Par ailleurs on voit mal Didier Deschamps pardonner aussi vite à Adrien Rabiot, qui a boudé la liste des réservistes, vexé de ne pas avoir été sélectionné dans les 23.



En attaque, peu de changements à prévoir, d'autant que Kingsley Coman se fait opérer de la cheville et est indisponible. Florian Thauvin pourrait voir Dimitri Payet lui chiper sa place, mais le profil n'étant pas le même, difficile de prévoir ce que va décider le patron des Bleus.



Mbappé, Giroud, Griezmann, Lemar, Fékir et Dembélé paraissent assurés d'être présents dans la liste. Autre élément en faveur de la stabilité des sélectionnés de cette fin d'été, ce sera la première sortie des rois du monde sur un terrain français depuis le sacre. Sans doute que tous seront de la partie afin de recevoir l'ovation du public tricolore à Saint-Denis.