publié le 15/11/2018 à 13:17

Désormais quasiment incontournable dans l'arbitrage, la vidéo est aussi un support de travail essentiel pour Didier Deschamps, ses adjoints et les joueurs de l'équipe de France de football. Créée en 1997 à la demande d'Aimé Jacquet, la cellule vidéo, pionnière du genre, révolutionnaire, est dirigée par Thierry Marszalek.



Sur les murs du bureau de cet homme de 51 ans sont affichés les maillots de Didier Deschamps en 1998, Youri Djorkaeff en 2000 et bientôt celui de Blaise Matuidi pour 2018. Thierry Marszalek a côtoyé sept sélectionneurs, décortiqué des milliers de performances des Bleus et de leurs adversaires. Rien ne lui échappe.

"On a sept personnes qui travaillent dans ce service, détaille-t-il. On filme toutes les séances d'entraînement, tous les matches, avec un plan spécifique qui n'est pas celui de la télévision, un plan beaucoup plus large. N'importe quel match qui est diffusé à la télé, on l'enregistre, on le stocke. On doit avoir à peu près 14.000 rencontres sur un serveur spécifique".

Tous les entraînements archivés depuis 2006

Tous les entraînements aussi sont archivés depuis 2006, grâce à 34 caméras fixes installées sur des pylônes à Clairefontaine. Cette incroyable matière est ensuite transmise aux joueurs, lorsque Deschamps et ses adjoints font par exemple une séance vidéo technique avant une rencontre.



Précision de Thierry Marszalek : "un montage de 20 minutes pour les joueurs c'est parfois 150 heures de travail". Ce travail est tellement pointu qu'il est aujourd'hui personnalisé. 60 joueurs de l'équipe de France possèdent une application dédiée. Une heure après un match, ils peuvent déjà revoir sur leur téléphone des situations précises.

Aujourd'hui, c'est indispensable Hugo Lloris Partager la citation





"Par exemple, Hugo Lloris aime bien aller voir la qualité de son jeu au pied, explique Thierry Marszalek. Il ne va voir que ses relances, n'a pas besoin de revoir l'intégralité du match. Aujourd'hui, un joueur peut regarder simplement 45 secondes de son match par rapport à un thème bien spécifique".



"Aujourd'hui, c'est indispensable", appuie le gardien des Bleus et de Tottenham, admiratif du travail de ces hommes rarement mis en lumière. Cette application a un coût, 10.000 euros par an. Autre paramètre : dans le vestiaire, avant le match ou à la mi-temps, si Deschamps veut un focus précis sur un joueur adverse, l'équipe de Thierry Marszalek est capable de le fournir en 30 secondes.



Si d'autres sélections et de nombreux grands club européens ont aussi développé ce genre de cellule ultra-moderne depuis 20 ans, l'Allemagne, par exemple, n'a pas de personnel spécifique et fait appel uniquement à des entreprises sous-traitantes.