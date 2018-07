Lyon étrille Nantes, Marseille pouvait espérer mieux à Saint-Étienne

publié le 30/11/2016 à 18:30

Avant la clôture de la 15 journée, Lyon a fait le spectacle. Après une défaite à domicile face à Paris (1-2), l'Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant. Et de quelle manière ! En déplacement à Nantes, les joueurs de Bruno Génésio ont parfaitement maîtrisé leur sortie face à des Canaris hors sujet.



En 4-3-3, avec notamment Sergi Darder, Rachid Ghezzal et Matthieu Valbuena titularisés, les Lyonnais ont déroulé et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du soir. Corentin Tolisso a lancé le festival offensif après une belle combinaison côté droit entre Rachid Ghezzal et Rafael (16) avant qu'Alexandre Lacazette ne double la mise sur pénalty (39). Mais le coup de massue a été apporté par le capitaine, Maxime Gonalons (41e).



Trois buts en première période puis trois buts en seconde. Les Lyonnais n'ont pas levé le pied. Déjà acteur sur le but de Maxime Gonalons, Matthieu Valbuena prend part à la fête (60) avant d'être passeur décisif sur un nouveau corner matché par Mouctar Diakhaby (75). Nabil Fekir conclut cette large victoire après avoir éliminé Rémy Riou d'un crochet extérieur (81).

L'OM a butté sur Ruffier

Saint-Étienne a eu chaud et peut remercier son gardien Stéphane Ruffier. Décisif avec trois grosses parades : le portier stéphanois a écœuré les attaquants marseillais et permis aux siens de conserver un point précieux à domicile (0-0), alors que les Verts sont à la 9e place au terme de cette 15e journée. De quoi donner quelques regrets à l'Olympique de Marseille, toujours calé dans le ventre mou du classement.

Et malgré une belle prestation, les supporters devront encore attendre avant de savourer la première victoire à l'extérieur cette saison. Bafétimbi Gomis (31e) et Florian Thauvin (36e, 45e) ont eu la possibilité de donner l'avantage au club phocéen. En toute fin de match, Clinton Njie n'a pas eu plus de réussite (92e).

Nice en mode patron

Avant même le dernier match de cette 15e journée entre le PSG et Angers, Nice est déjà assuré de conserver sa premier place. Toujours privé de Mario Balotelli, les Aiglons ont évité le piège guingampais. Les Bretons n'ont rien pu faire sur la superbe frappe enroulée de Younes Belhanda dès le début du match (5e). Un but synonyme de défaite pour l'En Avant qui concède ainsi sa première défaite de la saison sur sa pelouse du Roudourou.





À signaler, dans les autres rencontres, la belle victoire de Nancy contre Metz (4-0), dont un joli coup franc de Pedretti (38e). Une victoire libératrice pour l'ASNL qui sort ainsi de la zone rouge (13e). Toulouse aussi a retrouvé quelques couleurs. Après un mois et demi au point mort, les hommes de Pascal Dupraz ont de nouveau gagné en Ligue 1 grâce à un but d'Issiaga Sylla face à Montpellier.

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 29 novembre :

Lorient - Rennes : 2-1

Lille - Caen : 4-2

Dijon - Monaco : 1-1



Mercredi 30 novembre :

Saint-Étienne - Marseille : 0-0

Nancy - Metz : 4-0

Guingamp - Nice : 0-1

Bastia - Bordeaux : 1-1

Toulouse - Montpellier : 1-0

Nantes - Lyon : 0-6

21h00 : PSG - Angers