Russie-France : les Bleus reprennent confiance à 78 jours du Mondial

publié le 27/03/2018 à 16:45

Les Bleus referment cette parenthèse de mars avec le goût de la victoire et c'est tout ce qui leur était demandé, par leur sélectionneur en particulier. En dépit de 40 premières minutes sans aucune saveur, l'équipe de France s'est imposée en Russie, chez le pays hôte du Mondial qui débutera le 14 juin, avec deux buts d'écart (1-3).



"On n'a pas tout bien fait mais on leur a donné moins de munitions tout en restant dangereux. On a géré", a résumé le sélectionneur, soulagé après la défaite à domicile face à la Colombie (2-3) alors que ses joueurs menaient 2-0. Il est encore trop tôt pour clamer qu'ils ont retenu la leçon, ont gagné en caractère, que le talent seul ne suffit pas.

Titularisé à la pointe de l'attaque d'une équipe de retour en 4-3-3, Kylian Mbappé en a à revendre. Trouvé en profondeur par Paul Pogba, aligné d'entrée, le Parisien de 19 ans a réalisé un premier numéro en fin de première période (40e) : fixation de son défenseur enchaînée d'une frappe du droit imparable.

Mbappé plus jeune joueur à inscrire un doublé

Dès le retour des vestiaires, comme pour répondre à leurs détracteurs, les Bleus enfonçaient le clou, sur un superbe coup franc directe de Pogba (43e), buteur et passeur dans un même match sous le maillot frappé du coq pour la première fois. Son dernier but en sélection remontait à novembre 2016.



Mbappé, lui, devient le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à inscrire un doublé. Servi dans la surface par Blaise Matuidi, entré en jeu, le numéro 10 s'est offert un nouveau festival en fin de match (83e) : passements de jambe, défenseur à terre, frappe du droite entre les jambes de Lunev. Anthony Martial et Ousmane Dembélé ont été moins en vue.



Ce match amical en Russie était le dernier avant l'annonce de la liste des 23 qui iront au Mondial. Ce sera le mardi 15 mai. Il y aura ensuite encore trois matches de préparation contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis les lundi 28 mai, vendredi 1er et samedi 9 juin avant d'affronter au 1er tour l'Australie, le Pérou et le Danemark les samedi 16, jeudi 21 et mardi 26 juin.

Fiche technique :

Match amical

À Saint-Pétersbourg (Piter Arena): France bat Russie 3 à 1 (mi-temps: 1-0)

Temps : stade toit fermé

Terrain : correct



Arbitre : G. Mazeika (LTU)

Buts :

Russie : Smolov (68)

France : Kylian Mbappé (40, 83), Pogba (49)

Avertissements :

Russie : Zabolotny (67), Miranchuk (82)

France : Kylian Mbappé (52)

Les équipes :

Russie : Lunev - Koudriachov (Cheryshev 83), Neustädter, Granat - Samedov (Smolnikov 45+1), Golovin, Erokhin (Shvets 76), Zhirkov (Rausch 45+1), Dzagoev (Miranchuk 54) - Miranchuk (Zabolotny 66), Smolov (cap)

Entraîneur : Stanislav Cherchesov

France : Lloris (cap) - Pavard, Koscielny, Umtiti (Kimpembe 80), Hernández - Pogba, Ngolo Kanté (Tolisso 66), Rabiot (Matuidi 81) - Dembélé (Giroud 72), Kylian Mbappé (Lemar 87), Martial (Griezmann 59)

Entraîneur : Didier Deschamps

Le film du match :

19h42 - C'est terminé, les Bleus s'imposent 3-1 à Saint-Pétersbourg grâce à des buts de Mbappé (40e, 83e) et Pogba (49e) sur coup franc direct. Quatre jours après un revers inquiétant contre la Colombie au Stade de France, l'équipe de France se rassure, même s'il reste encore beaucoup de chemin avant de penser à aller loin au M/ondial.



90e - 3 minutes de temps additionnel annoncées.



87e - Jolie frappe lointaine de Smolov côté russe. Ça frôle le montant droit de Lloris.



86e - 6e et dernier changement effectué par Deschamps : Mbappé, auteur de son premier doublé en Bleu, sort au profit de Lemar.



83e - DOUBLÉ DE MBAPPÉ, les Bleus mènent 3-1. Trouvé dans la surface par Matuidi, Mbappé enchaîne les passements de jambe, déséquilibre son défenseur et trompe Lunev d'une frappe du droit entre les jambes.



82e - Grosse faute de Miranchuk sur Hernandez. Carton jaune.



80e - Entrées en jeu de Kimpembe et Matuidi aux places de Umtiti et rabiot.



79e - Contre-attaque française mal négociée par Tolisso.



78e - Retour de Pavard pour annihiler une action russe. Corner. Sur l'action suivante, Smolnikov en obtient un autre.



77e - Smolov rate son contrôle mais obtient tout de même le corner. Lloris s'empare du ballon.



75e - Nouveau corner en faveur des Bleus après ce coup franc lointain contré de Griezmann.



73e - Bonne séquence française, à l'image de cet échange entre Pogba et Griezmann.



72e - 3e changement côté français : Giroud supplée Dembélé.



69e - Frappe de Pogba contrée. Corner. Lunev dégage le danger des deux poings.



68e - LA RUSSIE RÉDUIT LE SCORE PAR SMOLOV. 1-2. Centre parfait de Smolnikov au 2nd poteau. Smolov ne manque pas l'occasion de fusiller Lloris.



67e - Kimpembe est parti à l'échauffement. Va-t-il connaître ses premières minutes en Bleu ?



66e - Tolisso entre à la place de Kanté.



64e - Griezmann porte le contre des Bleus, sert Dembélé sur sa droite. Ce dernier cherche Mbappé au 2e poteau, le trouve, mais la frappe est contrée.



62e - Les Russes tentent de remettre le danger sur les buts de Lloris mais l'arrière-garde française se montre vigilante.



60e - Tête de Koscielny captée par Lunev sur un coup franc de Griezmann.



59e - Martial a cédé sa place à Griezmann, qui vient se positionner dans l'axe avec Mbappé sur sa gauche et Dembélé sur sa droite..



58e - La Russie obtient un corner et se créé une double occasion, une frappe repoussée par Lloris puis une autre de peu à côté..



57e - Griezmann va effectuer son entrée en jeu.



55e - Les Russes sont beaucoup moins en vue en ce début de 2e période, la plupart du temps acculés dans leur camp.



53e - C'est la première fois que Pogba est buteur et passeur dans un même match avec les Bleus.



52e - Mbappé récolte un carton jaune pour simulation à la limite de la surface russe.



51e - Frappe de Martial détournée en corner. Ça ne donne rien.



49e - Bon coup franc pour les Bleus à 30 m légèrement sur la gauche. C'EST TIRÉ PAR POGBA ET C'EST AU FOND. 0-2.



47e - Encore un bon ballon de Pogba en profondeur pour Mbappé, qui talonne pour Martial. Le Mancunien ne peut placer sa frappe.



18h54 - C'est reparti à Saint-Pétersbourg. Aucun changement n'est à signaler côté français.



18h38 - C'est la pause, les Bleus mènent 1-0 grâce à Mbappé à l'issue d'une 1re période qu'ils ont fini par emballer. Auparavant, ce fut poussif.



45e - Martial s'écrouile dans la surface mais n'obtient pas de penalty.



44e - Nouvelle alerte sur le but russe. Mbappé parvient à centrer en retrait pour Martial, qui bute sur Lunev. Pogba était encore à l'origine de l'action. 0-1.



42e - C'est le 2e but de Mbappé en Bleu. Pogba, lui, n'avait plus distribué de passe décisive depuis 18 mois.



40e - BUT POUR LA FRANCE SIGNÉ MBAPPÉ. 0-1. Pogba lance le Parisien sur la gauche de la surface. Ce dernier se remet sur son pied droit, fixe son défenseur et trompe Lunev d'une frappe à raz de terre.



40e - Hernandez lance Rabiot dans la surface mais la louche du Parisien est captée par le gardien russe.



38e - Bonne récupération de Kanté dans son camp, suivie d'un excellent retour de Pogba devant Smolov.



36e - Le ballon ne ressort plus de la moitié de terrain française depuis plusieurs minutes. Les Russes ne sont pas dangereux mais les Bleus ne parviennent pas à aller de l'avant.



34e - Pavard parvient à centrer dans la surface russe mais Martial ne peut se retourner.



32e - Pavard concède le corner. Hernandez repousse le danger de la tête.



31e - Bon coup franc pour les Bleus à gauche de la surface. Martial le tire, Lunev repousse des deux poings. Koscielny n'a pu qu'effleurer le ballon de la tête. 0-0.



30e - Dégagement en touche de Lunev, poussé à la faute par le pressing de Mbappé et Dembélé.



28e - Martial, Mbappé et dembélé ne se sont échangés que 2 ballons pour le moment.



27e - Enfin une action française dangereuse. Martial rate sa reprise mails le ballon revient sur Mbappé, qui frappe en 1re intention au point de penalty du plat du pied. Lunev est sur la trajectoire. 0-0.



25e - Griezmann est déjà parti à l'échauffement.



23e - Étonnement, les Russes sont plus justes techniquement,nt que les Bleus, dont l’entame de match ne rassure pas vraiment.



21e - Pavard tente de sa chance de loin. Cette première frappe française du match est largement au dessus. 0-0.



20e - Le public du stade Krestovski donne enfin de la voix.



18e - Les Russes font tourner le ballon et impriment leur rythme à cette rencontre.



16e - La possession est à 53% en faveur de la Russie.



15e - Parade de Lloris pour repousser au sol, à l'horizontale, une reprise de Smolov au point de penalty. C'est la meilleure occasion de ce match. 0-0.



14e - Action russe conclue par une frappe manquée de Miranchuk.



12e - Dembélé signalé hors jeu sur une nouvelle tentative française en profondeur. C'était limite.



11e - Pogba tente d'aller placer sa tête sur un centre venu de la gauche mais Lunev s'empare du ballon.



10e - Centre de Martial au point de penalty, Mbappé se fait devancer par son défenseur. 0-0.



9e - Les milieux français ne parviennent pas à trouver leurs attaquants.



6e - Lloris anticipe et sort de sa surface pour dégager au pied une passe en profondeur.



5e - Les Bleus ont pris le contrôle du match mais les Russes sont bien en place.



4e - Mbappé percute côté droit dans la surface. La défense russe dégage en touche.



3e - Dembélé bénéficie de deux contres favorables dans son camp, accélère mais manque sa transmission vers l'avant.



2e - Bonne intervention de Koscielny côté gauche pour stopper une montée russe.



1re minute - Les Russes tentent une 1re offensive dans le camp français mais Hernandez repousse le danger.



17h53 - C'est parti pour cette 1re période, les Russes ont donné le coup d'envoi.



17h52 - Une minute de silence est observée en hommage aux victimes d'un récent incendie en Sibérie.



17h49 - Fin de l'hymne national russe. Les Russes vont jouer en maillots rouges, shorts blancs, chaussettes rouges, les Français avec un maillot blanc, un short bleu, des chaussettes blanches.



17h45 - Entrée des joueurs sur la pelouse. Place à La Marseillaise.



17h44 - Comme face à la Colombie, les 11 Français titulaires vont former un drapeau bleu-blanc-rouge avec leurs vestes au moment des hymnes.



17h39 - Il fait environ 15 degrés à l'intérieur de l'enceinte, fermée et donc chauffée.



17h36 - Le trio offensif des Bleus affiche à peine plus de 20 ans de moyenne d'âge avec Mbappé (19 ans), Dembélé (20) et Martial (22). Attention aux contres pour les Russes car ces trois-là sont surtout très rapides.



17h31 - L'échauffement se termine pour les deux équipes.



17h25 - Il y a donc 7 changements chez les Bleus par rapport au 11 qui a débuté contre la Colombie. Seuls Lloris, Umtiti, Kanté et Mbappé conservent une place de titulaire.



17h19 - Voici un aperçu de l'impressionnant stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, d'une capacité de 69.500 places.

Il fait -3 degrés à Saint-Pétersbourg mais les conditions sont bonnes dans ce stade couvert ¿#RUSFRA pic.twitter.com/6zybTSOmhF — Equipe de France (@equipedefrance) 27 mars 2018

17h15 - La Russie reste sur un revers 3-0 à domicile (Moscou) face au Brésil. Le 14 novembre dernier, elle avait en revanche tenu tête à l'Espagne (3-3) sur cette même pelouse de Saint-Pétersbourg, trois jours après une courte défaite en fion de match face à l'Argentine (0-1).



17h09 - Avant sa défaite contre la Colombie, l'équipe de France restait sur cinq victoires (Pays de Galles, Bulgarie, Biélorussie, Pays-Bas, Angleterre) et deux nuls (Allemagne et Luxembourg).



17h04 - Et voici la compo des Bleus, sans surprise :

Lloris (cap.) - Pavard, Koscielny, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Martial

Et voilà la compo de ce #RUSFRA !¿¿ Coup d'envoi à 17h50 sur TF1 ¿ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/0Z4Etxnm3o — Equipe de France (@equipedefrance) 27 mars 2018

16h56 - Les Bleus évolueront avec leur nouveau maillot blanc.



16h47 - L'équipe de départ de la Russie est connue :

Lunev - Samedov, Neustadter, Granat, Kudryashov, Zhirkov - Erokhin, Golovin, Dzagoev, Al Miranchuk - Smolov

16h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.