publié le 27/10/2017 à 20:00

"Clasico pris à la légère, supporters en colère". Cinq jours après le nul arraché laborieusement à Marseille, le message de la banderole des ultras du Parc des Princes a bien été reçu par les Parisiens. En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, vendredi 27 octobre, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé face à l'OGC Nice (3-0). Cette victoire permet au leader de prolonger sa série d’invincibilité et de prendre provisoirement sept points d'avance sur le dauphin monégasque. Il s'agit, en revanche, du cinquième match sans victoire (toutes compétitions confondues) pour les Aiglons, 14es à seulement un point du barragiste.



Privé de Neymar, suspendu un match ferme en conséquence de son carton rouge reçu au Vélodrome, l'entraîneur parisien Unai Emery a choisi de titulariser Angel Di Maria pour épauler Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Côté Niçois, Lucien Favre a dû se passer de son gardien titulaire Yoan Cardinale, forfait de dernière minute, remplacé par Walter Benitez. Mario Balotelli était, en revanche, bien présent après avoir été absent la semaine passée.

Cavani était partout

L'homme phare de cette rencontre aura été Edinson Cavani. Sauveur de Paris à Marseille, le meilleur buteur du club de la capitale a douché les espoirs niçois dès la 3e minute, en surgissant au premier poteau pour couper de la tête un coup franc excentré de Di Maria. Il s'agissait du 2.500e but de l'histoire du PSG en championnat. C'est aussi l'Argentin, d'une ouverture dans l'axe, qui a mis sur orbite le goleador uruguayen qui, à la limite du hors-jeu, a aisément contourné le gardien pour doubler la mise (31e).

2 - Nice n’a touché que 2 ballons dans la surface adverse en première période face à Paris. Impuissant. pic.twitter.com/B5TLNZql2b — OptaJean (@OptaJean) 27 octobre 2017

C'était ensuite au tour de Cavani d'être à la baguette. Après un joli centre de Yuri Berchiche, l'avant-centre remettait de la tête le ballon vers la surface de but. Di Maria et Dani Alves étaient là pour reprendre, mais le défenseur brésilien Dante les a devancés... pour envoyer le ballon au fond des filets et tromper son propre gardien (52e).



La performance de Cavani a nettement contrasté avec celle de Mbappé. Loin d'être aussi catastrophique qu'à Marseille, la copie rendue par le Français a néanmoins été mitigée. Aligné sur l'aile gauche, il a accumulé les déchets techniques en première période, rappelant certains matches de Ménez. Sa deuxième période a été d'un meilleur niveau, mais il s'est illustré par un sérieux loupé devant le but.