publié le 30/11/2016 à 20:30

Le PSG accueillait le SCO d’Angers en clôture de la 15e journée de Ligue 1 mercredi 30 novembre. Comme à Lyon, Paris se présentait en 4-2-3-1 avec Hatem Ben Arfa en meneur de jeu derrière Edinson Cavani. Le jeune Jonathan Ikoné (18 ans) profitait d’une titularisation pour soulager l’indispensable Blaise Matuidi. Après un bon passage entre début septembre et fin octobre, le SCO, lui, est la peine.



Heureusement pour les Angevins, le jeune Nicolas Pepe est toujours très en jambes et capable de fulgurances. Dès l’entame de match, l’attaquant ivoirien se signale par une frappe flottante du pied gauche repoussée du bout des gants par Aréola (4e). En face, c’est Ben Arfa qui régale, mais qui ne parvient pas à se montrer décisif. Face à un PSG ronronnant, l’Angers SCO est proche de l’ouverture du score sur un centre de Martinez repris par N’Doye, mais Thiago Silva sauve le ballon sur la ligne (26e).

Alphonse Aréola est sollicité à de nombreuses reprises

Le capitaine parisien va d’ailleurs permettre à son équipe de se remettre en selle en inscrivant une tête croisée sur un corner de Lucas (34e). À l’approche de la mi-temps, Toko Ekambi n’est pas loin de l’égalisation en envoyant un missile qu’Aréola doit détourner du poing. La seconde période commence sur un rythme sensiblement plus calme, jusqu’au numéro de Ben Arfa sur Romain Thomas dans la surface d’Angers. Le défenseur est pris de vitesse et accroche l’attaquant parisien. L’arbitre siffle logiquement et Edinson Cavani ne se fait pas prier pour convertir le penalty.

L’attaquant uruguayen inscrit son 14e but en championnat depuis le début de la saison, mais surtout son 100e but en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si Ikone a laissé sa place à Jesé (58e), Unaï Emery profite de la faible intensité de cette deuxième période pour lancer deux titis parisiens : Augustin pour Cavani (76e), puis Callegari pour Lucas (87e). Le jeune attaquant parisien va se distinguer par de nombreuses maladresses dans la zone de vérité, dont un but immanquable sur une frappe repoussé de Jesé (89e). Les Parisiens peuvent souffler, ils dépassent enfin l’AS Monaco au classement, avec désormais l’OGC Nice dans le viseur.

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 29 novembre :

Lorient - Rennes : 2-1

Lille - Caen : 4-2

Dijon - Monaco : 1-1





Mercredi 30 novembre :

Saint-Étienne - Marseille : 0-0

Nancy - Metz : 4-0

Guingamp - Nice : 0-1

Bastia - Bordeaux : 1-1

Toulouse - Montpellier : 1-0

Nantes - Lyon : 0-6

PSG - Angers : 2-0