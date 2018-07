Monaco-PSG : un Paris suffisant prend 9 points d'avance en tête

publié le 26/11/2017 à 20:15

Soirée étrange en Principauté en clôture de la 14e journée de cette saison 2017-2018 de Ligue 1. Durant plus d'une heure, le champion de France en titre, Monaco, éblouissant la saison passée, s'est retrouvé totalement impuissant face à la machine à marquer parisienne. 1-0 après 19 minutes et un nouveau but de Cavani, son 16e, déjà, en Ligue 1, sur une passe de Draxler coupée au 1er poteau. 2-0 après 52 minutes et un penalty obtenu et transformé par Neymar.



Le PSG a alors manqué une bonne demi douzaine d'occasions de mettre fin au suspense, notamment par l'ancien du Rocher Kylian Mbappé. La pépite du football français a bien trouvé le chemin des filets, mais contre son camp, en touchant du haut du dos un coup franc de Moutinho (81e). Une égalisation monégasque dans les dix dernières minutes après une telle démonstration de force aurait sérieusement fait tache. Elle ne viendra pas.

Lyon passe devant Monaco à la différence de buts

Si l'équipe d'Unai Emery n'a pas tué le match, le suspense pour le titre de champion est comme pressenti encore amoindri après cette affiche entre le leader et son dauphin au début de la journée. Paris compte désormais 9 points d'avance sur Lyon, qui passe devant Monaco à la différence de buts après son carton à Nice dans l'après-midi (0-5). Vainqueur de Guingamp (1-0), Marseille occupe la 4e place à 10 longueurs des Parisiens.

Prochaine journée en milieu de semaine, une fois n'est pas coutume. Les quatre premiers jouent mercredi 29 novembre. À 19h, l'OL reçoit Lille, Monaco se rend à Nantes et Marseille à Metz (20e). À 21h, le PSG accueille Troyes (11e) dans un stade en partie à huis clos. Prochain vrai test pour la "MCN" le mardi 5 décembre sur la pelouse du Bayern Munich lors de la dernière journée de la phase de poules.