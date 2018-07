et Geoffroy Lang

L'AS Monaco a humilié à domicile Marseille (4-0) et a pris provisoirement la tête de la L1 samedi 26 novembre, en attendant Nice-Bastia dimanche, pour le compte de la 14e journée. Gabriel Boschilia a ouvert le score, avant un doublé de Valère Germain, puis un dernier but de Guido Carillo. Il n’aura pas fallu plus d’une mi-temps à l’AS Monaco pour faire plier l’Olympique de Marseille sur la pelouse du stade Louis II.



Dès l'entame de match, les Monégasques ont imposé leur jeu aux joueurs de Rudi Garcia. Les hommes de Leonardo Jardim parviennent à ouvrir le score avec un superbe coup-franc de Boschilia (23e), décidément doué dans cet exercice. Les locaux vont aggravé la marque après une demi-heure de jeu, grâce à une fulgurance de Bernardo Silva. Le Portugais dépose Romain Alessandrini avant d’adresser un centre pour la tête de Valère Germain, lâché par le vétéran Rod Fanni (29e).

Valère Germain s'offre un doublé

Une petite dizaine de minute après, l’attaquant français profite d’une remise de Radamel Falcao pour s’offrir un doublé (39e). La seconde période est moins animée, mais les joueurs de l’Olympique de Marseille vont se procurer leur plus belle occasion du match sur une frappe de Rémy Cabella, rentré à la place de Bafé Gomis. L’ASM Monaco continue de dominer des Marseillais à la peine en seconde période. Après avoir manqué un but sauvé sur la ligne, Guido Carillo profite à son tour des errements de la défense phocéenne pour enfoncer l’OM avec un quatrième but (91e).

Les Monégasques avaient déjà frappé un grand coup mardi 22 novembre en dominant Tottenham (2-1) à Louis-II. Les voilà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions - assurés de terminer en tête de leur poule - et confortés dans leur statut de meilleure attaque d'un championnat européen (43 buts en 14 matches de L1, soit 3,07 par match). Après une victoire la semaine passée, Marseille stagne à la 11 place du classement, à 15 points du leader provisoire monégasque.

