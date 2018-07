publié le 26/02/2017 à 16:49

L'Olympique Lyonnais s'offre une période "monégasque". Après avoir inscrit quatre buts à Alkmaar, face à Dijon puis sept contre les Néerlandais, il en a planté cinq supplémentaires lors de cette 27e journée de Ligue 1. Vingt réalisations en quatre rencontres. Incroyable.



C'est Memphis qui a pris les choses en main cette fois-ci. Il a marqué le premier doublé de sa carrière lyonnaise et aurait pu en mettre un troisième si Thomas Didillon ne lui avait pas enlevé le ballon du pied à quelques centimètres du but. Plus que Memphis, c'est toute l'attaque des Gones qui a enfilé les occasions (23 tirs, plus de 60% de possession de balle).

Avant que Mathieu Valbuena ne termine le travail d'un délicieux lob (90e+2), Ce sont Alexandre Lacazette et Ivan Balliu (c. s. c.) qui ont marqué les autres buts de la rencontre. Malgré cette probante victoire et une seule défaite sur ses quatre derniers matches de championnat, Lyon reste à dix longueurs du PSG (3e, 46 points) avant OM-PSG. Metz est 17e avec 28 points.

La fiche technique

Ligue 1 de football (27e journée)

À Décines-Charpieu (Parc OL) : Lyon bat Metz 5 à 0 (1-0)

Spectateurs : 32.488

Arbitre : F. Letexier



Buts :

Lyon : Depay (43, 53), Balliu (74 c.s.c.), Lacazette (78), Valbuena (90+2)

Avertissements :

Lyon : Diakhaby (72)

Metz : Vion (5), Diagne (21), Doukouré (41)



Les équipes :

Lyon : A. Lopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Rafael - Cornet (Ghezzal 77), Tousart (Darder 82), Fekir (Valbuena 82), Tolisso, Depay - Lacazette (cap)

Entraîneur: Bruno Genesio

Metz : Didillon - Balliu, Bisevac, Falette, Signorino - Doukouré (cap), F.Diagne (Nguette 62), Mandjeck - Vion (Lejeune 62), Erding, Mollet (Maziz 77)

Entraîneur : Philippe Hinschberger

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février



Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia : 3-0



Dimanche 26 février :

Saint-Étienne - Caen : 0-1

Lyon - Metz : 5-0

21h00 : Marseille - Paris