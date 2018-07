et AFP

publié le 29/11/2017 à 18:15

Le Losc respire. Deux buts de Thiago Mendes et Ezequiel Ponce ont permis au club nordiste de s'imposer sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-1), mercredi 29 novembre pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Il s'agit de la première victoire lilloise depuis le limogeage de Marcelo Bielsa. Elle permet aux Lillois de monter d'un rang au classement (18e), tandis que leurs adversaires du soir perdent leur 2e place au profit de l'OM.



Le Losc, qui restait sur deux défaites de suite à Amiens (3-0) et Montpellier (3-0), s'est donc relancé chez les Lyonnais qui n'avaient perdu qu'un seul match de championnat cette saison. Thiago Mendes a ouvert la marque dès la 21e minute après s'être infiltré sans être attaqué dans la surface lyonnaise pour battre Anthony Lopes d'un tir enveloppé du pied gauche. Il a mis fin à une période d'invincibilité du portier rhodanien de 672 minutes.



Lyon a égalisé sur sa première tentative cadrée. L'Espagnol Mariano Diaz reprenait de la tête en devançant la sortie manquée du gardien Mike Maignan à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Tanguy Ndombélé (36e). Mais l'OL, beaucoup trop apathique, s'est de nouveau laissé surprendre avec un but de Ponce, tout seul au cœur de la surface pour reprendre de la tête un centre délivré de l'aile droite par Kevin Malcuit (40e)

Maignan contrarie Fekir

Après la mi-temps, Memphis Depay manquait encore une superbe opportunité d'égaliser en envoyant le ballon au-dessus alors qu'il était à quelques mètres du but lillois (54e). Maignan s'interposait ensuite sur un penalty tenté par Fekir, après une faute de Ballo Touré sur Cornet (56e).

Fekir et Mariano manquaient également tous les deux sur la même action une occasion encore incroyable face à Maignan (84e) tout comme Memphis dont le tir était repoussé in-extremis par un défenseur alors que Fekir trouvait le portier lillois qui détournait sur la barre (87e).



Dans l'ensemble, les Lillois ont affiché une bonne solidarité défensive mais Lyon a montré trop peu, aussi bien physiquement que techniquement, pour faire en sorte que tout n'aille pas de travers.

L1-15e journée : résultats et classement

Mardi 28 novembre :

Amiens - Dijon : 2-1

Strasbourg - Caen : 0-0

Bordeaux - Saint-Étienne : 3-0



Mercredi 29 novembre :

Angers - Rennes : 1-2

Guingamp - Montpellier : 0-0

Lyon - Lille : 1-2

Metz - Marseille : 0-3

Nantes - Monaco : 1-0

Toulouse - Nice : 1-2

PSG - Troyes : 2-0