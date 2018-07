publié le 28/01/2017 à 16:30

Bruno Génésio avouait "croire au titre" en conférence de presse d'avant-match. Cette contre-performance va compliquer les ambitions lyonnaises. Défaits 1-2 sur leur terrain face à un Losc avec cinq défenseurs, les Lyonnais (4e) peuvent voir le trio de tête Monaco-Nice-Paris s'éloigner encore davantage.



Le tournant du match vient peut-être de ce loupé incroyable de Mathieu Valbuena à la 70e minute. Lui qui est si décisif depuis quelques semaines (cinq buts cette saison), il a envoyé un ballon au-dessus de la cage de Vincent Enyeama alors que le but était vide. L’international français n'était qu'à cinq mètres des buts. Le score était alors de 1-0 pour les Lillois et l'OL mettait la pression sur le but adverse.

Yassine Benzia, joueur formé à Lyon, a signé les deux buts de son équipe. D'abord chanceux sur une frappe contrée par Mapou Yanga-Mbiwa qui finissait sa course au fond des filets, il a profité d'un penalty (peu évident) obtenu par Sébastien Corchia sur une faute de Valbuena (80e). Les événements se sont ensuite enchaînés puisque Alexandre Lacazette a obtenu et transformé un penalty cette fois valable (86e). Deux minutes plus tard il profite d'une magnifique passe de Ghezzal plein axe pour se retrouver face au gardien nigérian du Losc mais sa frappe trop croisée n'a pas trouvé le cadre.

"Nous avons joué une mi-temps sur deux", a confessé l’entraîneur des Gones après la rencontre au micro de Canal+. Un demi-match qui pourrait donc coûter cher à Lyon d'autant plus que Paris et Monaco vont forcément perdre des points lors de cette 22e journée de Ligue 1. De son côté Lille (11e) respire un grand coup et prend provisoirement six points d'avance sur la zone de relégation.

La fiche technique

Ligue 1 de football (22e journée)

À Décines-Charpieu (Parc OL): Lille bat Lyon 2 à 1 (1-0)

Spectateurs : 35.479

Arbitre : J. Hamel



Buts :

Lyon : Lacazette (86 s.p.)

Lille : Benzia (38, 80 s.p.)

Avertissements:

Lyon: Valbuena (58)

Lille: Sankharé (16), Bauthéac (75), Bissouma (90+6)



Les équipes :

Lyon : A. Lopes - Rafael, Mammana, Yanga-Mbiwa, J. Morel - Valbuena, Tolisso, Fekir (Darder 67), Gonalons (cap) (Ghezzal 83), Depay (Cornet 67) - Lacazette

Entraîneur : Bruno Genesio

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa (Sunzu 49), Béria (cap), Palmieri - Benzia, Amadou (Bissouma 86), Sankharé, Bauthéac (Terrier 76) - de Preville

Entraîneur : Patrick Collot

